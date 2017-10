La esperanza del diálogo

Ningún demócrata pudo quedar contento de lo que aconteció la jornada del uno de octubre en Cataluña. El resultado de heridos tanto de ciudadanos como de los cuerpos de seguridad del Estado a cualquiera le produce desazón. Lo cierto es que fue lo que fue. Ahora, no queda otro camino que aplicar el diálogo en todos los semas de su extensión. «Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas buenas conversaciones: debido a la escasez de personas inteligentes», argumentaba Truman Capote en esos momentos en los que la historia, la literatura y el periodismo caminan juntos por el sendero de la libertad. Pero, lamentablemente, ni Puigdemont ni Rajoy han estado a la altura para lograr que España sea Cataluña y Cataluña, España, con los matices y peculiaridades que se consideren. Mas el camino, a pesar de la triste jornada del uno de octubre, sigue en la rima machadiana para intentar lograr el entendimiento que haga posible una solución. Inés Arrimadas ha dicho que la gestión del Gobierno ha sido un fracaso y que su partido tiene la solución. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y de qué manera actúan, si juntos o separados, los llamados partidos constitucionalistas. La aplicación del artículo 155 no es una medida que despierte el consenso. En el exterior, el apoyo a la unidad de España es unánime, pero Bruselas ha manifestado su oposición a la violencia, venga de donde venga. Los observadores y analistas esperan a ver cómo se mueven las fichas en el tablero de los separatistas y en el del propio Gobierno para tomar nota de lo que acontecerá en el futuro inmediato. La inquietud y preocupación aumentan porque la tensión vivida el domingo pasado subió muchos enteros. Y el termómetro sigue sin bajar en esos instantes borgeanos en los que la calma, el sosiego y la paz deben imperar para que las aguas no se agiten más de lo que están. Como escribimos en otro artículo, el diálogo debe cultivarse como nunca hasta ahora para que Carles Puigdemont se parezca más a Platón y Rajoy, más a León Hebreo y a Juan de Valdés. El futuro de la nación española y el respeto a su larga historia merecen que se hagan todos los esfuerzos. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, desde sus diferencias y criterios políticos, deben llegar a acuerdos mínimos. Por lejanas que sean las posturas y los conceptos en casos concretos y todo ello, a pesar de las críticas de Podemos al discurso del Rey. Discurso que, por cierto, tuvo aspectos que hay que valorar y que demuestran la importancia decisiva de la monarquía en momentos tan complicados y difíciles, donde el término nación española está en juego y se resquebraja. La unidad de la nación no es, en ningún caso, algo discutido y discutible, sino una realidad histórica que la historia ha justificado y ha desarrolla con la plenitud por todos conocida, admitiendo, eso sí, las diferencias y las competencias en los diversos estatutos de autonomía.

Trapero ha declarado en la Audiencia Nacional, durante una hora, acusado de sedición y Miguel Roca es la persona nombrada por el Banco Sabadell para sacarlo de Cataluña. La línea de Puigdemont, por dura e inflexible, no tiene ningún futuro. Sencillamente, porque la Constitución no la contempla. Y fuera de la misma solo existe el vacío. En relación con ello mismo, surge una pregunta inmediata en los atardeceres velazqueños del otoño: ¿es posible todavía y con los antecedentes de lo que ocurrió en el domingo, uno de octubre, el diálogo? Nunca es tarde para resolver problemas y diferencias. Pero este tiene que seguir una línea realista y donde desde el principio quede claro que España es Cataluña y Cataluña, España. El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santiago Vila, ha señalado que debe haber una última oportunidad para el diálogo y, en este sentido, y para ello ha pedido tanto al Gobierno como a la Generalitad que se den un tiempo para la reflexión y se evite el conflicto. Pero, al mismo tiempo, ha criticado duramente tanto al Gobierno por su actuación el uno de octubre como al Rey, por su discurso.

Parte del soberanismo comienza a reconocer los graves problemas que se pueden crear con la declaración de la independencia. En Cataluña y en España. Comenzando por la economía y siguiendo por otros campos. Todo puede tener solución, si del extremismo se pasa a la moderación y a la ecuanimidad. Dentro de la Constitución de 1978 hay posibilidades para atender reivindicaciones. Es el texto constitucional el referente en un Estado de Derecho y es esa letra, la que interpretada de acuerdo con la ley, tiene la respuesta. Un hecho incuestionable y que garantiza la unidad de la nación española.