¿El final de un ciclo?

Es lo que nos preguntamos con gran sentimiento y consternación los miembros de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería. Nuestra más preciada "criatura", el Ciclo de Cine Ferroviario "UN TREN DE CINE", ha entrado en "vía muerta", por lo menos de momento, y corre el riesgo de desaparecer. La XVII edición que tendría que desarrollarse a lo largo del próximo Noviembre no va a celebrarse. Y como tenemos gran interés en que el fiel público que nos ha seguido a lo largo de dieciséis años consecutivos conozca por qué se ha llegado a este punto, vamos a explicarlo. En 2001, varios miembros de la directiva de Asafal pusimos en marcha un proyecto de unir cine y ferrocarril y ofrecerlo a los almerienses en formato de ciclo. Tras un periplo por distintas entidades y organismos públicos y privados, fue la Delegada de Cultura de la Junta quien lo acogió con todo cariño aportando una modesta cantidad económica. Renfe también se unió al proyecto mediante otra modesta colaboración. Sólo nos faltaba el local de proyección para lo que Cajamar, institución de raíz netamente almeriense, nos ofreció su salón de actos de la Plaza de Barcelona y una pequeña ayuda financiera. Ya estaban asegurados los soportes básicos del Ciclo y sólo faltaba ponernos manos a la obra. Lo que parece tan sencillo como proyectar una película presentada por una persona con conocimiento del tema y realizar después un coloquio con los espectadores tiene meses de arduo trabajo de varias personas de manera totalmente altruista y solamente con el objetivo de contribuir al enriquecimiento de la vida cultural almeriense. De todos los elementos de este proceso la mayoría tiene un coste económico, tales como los gastos de los invitados, sobre todo si venían de fuera de Almería; el obsequio que se les hace por su colaboración, identidad del Ciclo, una reproducción a escala de la primera locomotora eléctrica de España que funcionó entre Sta. Fe y Gérgal y que sustituimos posteriormente por nuestro clásico vagón con un bloque de mármol de Macael; la cartelería y los programas de mano así como la maquetación. Y así andábamos hasta que llegó la crisis que fue el pretexto perfecto para apearse de la colaboración todos los patrocinadores, excepto Cajamar, que fielmente seguía aportando una modesta ayuda. Supimos adaptarnos a las circunstancias para seguir ofreciendo cultura a los almerienses, pero ya nos venía muy justo para algunos de los gastos y tuvimos que renunciar a traer invitados de fuera de Almería. Al mismo tiempo encontramos ayuda en Diputación que, desde entonces nos imprime todos los años los programas y los carteles. Poco a poco el Ciclo había logrado labrarse un puesto meritorio en el panorama cultural del otoño almeriense, a pesar de tener que cambiar de sede en tres ocasiones por distintos motivos. Desde hace dos años, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería nos viene proporcionando el Auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes, cuyo aforo se completa en cada sesión. Además el año pasado fuimos incluidos en el programa cultural de otoño del propio Ayuntamiento. Y llegó 2017. Con un presupuesto escuálido y haciendo malabarismos para poner en marcha una nueva edición, nos sorprendió el silencio de nuestro "fiel" copatrocinador, la Fundación Cajamar, que nunca contestó a nuestra habitual solicitud de colaboración, como anteriormente siempre había hecho. A pesar de numerosos intentos, jamás obtuvimos una repuesta, dejándonos sin margen de maniobra para buscar alternativas y estar con nuestro público en las fechas habituales. Solamente hemos conocido, siempre a través de terceras personas "que no iba a ser posible conceder la ayuda porque no patrocinaban actividades que no tengan que ver con la agricultura". Otras actividades patrocinan sin que tengan nada que ver con la agricultura. Excusas. Esta es la triste realidad a la que nos hemos visto abocados por la decisión de los actuales rectores de Cajamar y por la que hemos tenido que suspender esta edición Nuestro Ciclo que durante 16 años ha proyectado y comentado 64 películas, que ha tenido como presentadores un nutrido elenco de profesores, escritores, periodistas, economistas, actores, personas del mundo ferroviario, etc. ha quedado en suspenso este año. Agradecemos a los anteriores rectores de Cajamar que nos han brindado su colaboración durante estos años, pero nunca comprenderemos la incomprensible decisión de los actuales. También expresamos nuestro agradecimiento a Ayuntamiento y Diputación, actuales colaboradores en todas nuestras actividades. Esperamos poder recuperar el Ciclo de Cine Ferroviario el próximo año y satisfacer así las expectativas del numeroso y fiel público que nos viene siguiendo durante tanto tiempo.