El gran fracaso

La jornada del 1 de octubre de 2017, quedara ya para la historia como un drama de proporciones aún desconocidas para España y para Cataluña. Lo que comenzó como un esperpento, fue tomando cuerpo hasta llegar a una clara sedición y rebelión al orden constitucional a la legitimidad del Estado español y la propia integridad de España. Un gran fracaso de la política española, y por ello de la política en Cataluña del que todos debieran sentirse avergonzados. Un fracaso que también nos afecta a todos los españoles, singularmente a parte de la población de Cataluña que no quiere, ni entiende esta situación donde la Ley ha sido sustituida por los hechos consumados, hechos considerados previamente ilegales por los Tribunales españoles legítimamente defensores del orden jurídico establecido en cualquier democracia del mundo. Por ello, el mensaje del Jefe del Estado reviste especial interés por cuanto ha puesto de manifiesto lo que tantos españoles saben. Pero ya no sirve llorar sobre la leche derramada. Habrá sin embargo que preguntarse quienes son directamente culpables y quienes responsables de este gran fracaso cuyas víctimas somos todos los españoles de uno u otro signo político. El Jefe del Estado no ha titubeado en señalar a los gobernantes de la Generalitat de Cataluña, y ha utilizado con precisión la palabra deslealtad. Y según los hechos, como las imágenes de las TVs pusieron de relieve, los culpables directos fueron inequívocamente quienes incitaron a la desobediencia a las leyes en Cataluña, a los autos y sentencias de los Tribunales. Quienes alentaron con temeraria irresponsabilidad a tomar las calles y bloquear las entradas a los llamados eufemísticamente ·"colegios electorales". Los que con calculada astucia y con fines claramente propagandísticos llamaron a la presencia de niños y personas mayores y una considerable parte de la población adulta a formar barreras frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y lo cierto y penoso es que triunfaron en esa estrategia. Porque buscaban esas imágenes de enfrentamientos que de manera hábil han trasladado a los diarios y televisiones del mundo entero. Imágenes a veces trucadas, falseadas o duplicadas, pero eso ya es irrelevante porque el balance es claramente favorable a lo que pretendían los sediciosos y muy negativo para el Gobierno de España y el Estado español. Las responsabilidades vienen de lejos, de todos y cada uno de los Gobiernos de España desde la primera etapa democrática. Después, durante estos cuarenta años los demás Presidentes de Gobierno aportaron también sus errores y se doblegaron a pactos y negociaciones con el nacionalismo catalán para que una élite en Cataluña pudiera continuar en los privilegios seculares y otra parte constituida en Clan mafioso pudiera saquear los fondos públicos sin reparo alguno. La parte más podrida de la alta burguesía de Cataluña pudo organizar con eficacia una red de cómplices y beneficiarios que han venido robando a mansalva sin que ninguna acción de la Fiscalía o de los Jueces pudiera ponerle coto. Y sin pausa y eficacia probada continuó la labor de ingeniería social iniciada por el "Padrone Pujol" y su banda organizada a través de la educación sectaria y manipulada y así fue construyéndose el muro de odio contra España y el Estado español hasta llegar a proporciones gigantescas. Y llegamos al escenario actual donde un Registrador de la Propiedad, Presidente de Gobierno, bien intencionado y honesto, rodeado de abogados del Estado y de técnicos especializados en la burocracia de partido como forma de vida, han tomado este grave asunto de Cataluña en la medida de sus propias limitaciones. Lo que se puede achacar a D Mariano Rajoy y sus Gobiernos está al alcance de cualquier lector de periódicos. El Gobierno se ha limitado a ejercer su autoridad con las únicas herramientas de la legalidad propias de un buen funcionario y no ha actuado en el terreno político que es el escenario de este gran desafío a España. En tanto la parte sediciosa y golpista ha venido actuando exclusivamente con las armas de la política de manera artera, ruin y desleal alejados de la legalidad y la Constitución por voluntad expresa. Ciertamente que no hay que situar en el mismo plano a unos y a otros. La ineficacia de parte de los sucesivos Gobiernos de España, su quietud e inoperancia en este asunto clave para la propia subsistencia de España como Nación, no puede ser comparable a la actitud desafiante y golpista de los sediciosos que sin pudor alguno vienen vulnerando las leyes de manera continuada, burlándose de la legitimidad democrática de los Gobiernos y Tribunales de España, insultando al conjunto de los españoles en la persona del Rey y en los símbolos del Estado sin temor a sus consecuencias. En este sentido los golpistas sediciosos han sido más coherentes y decididos en la consecución de sus objetivos.

¿Y cuáles son sus objetivos?, ¿ cómo ha sido posible esa alianza de partidos de ideologías supuestamente opuestas?. La burguesía catalana, parte importante de la Iglesia católica, significadamente el falsario Benedictino Abad de Monserrrat y parte de la clase empresarial, financieros y banqueros aliados de ocasión con grupos separatistas, anarquistas, neo comunistas y anti sistema de clara inspiración totalitaria y fascista, todos ellos declarados golpistas. El primer objetivo ya casi lo han logrado en la triste jornada del día 1 de octubre. Pero el señuelo del independentismo es una mascarada para que una parte de esa clase dominante pudiera saldar sus muchos asuntos con la Justicia por sus latrocinios sin consecuencia alguna en una nueva República de Cataluña, naturalmente controlada por ellos y sus socios. Las migajas de ese botín caerían a los perroflautas ahora revestidos de hombres y mujeres de Estado que no habrían soñado jamás semejante ascenso económico y social, tipo Ada Colau y adláteres o Ana Gabriel, la del flequillo de autor, and Company o Rufián y sus rufianes de turno. Ocurre que la trampa está casi cerrada y la gasolina enlatada, y esa misma podrida burguesía, esos intelectuales románticos, periodistas, profesores, obispos y abades serían arrasados por sus eventuales aliados que ya se ejercitan en la violencia. Ese es el futuro no muy lejano de Cataluña si la Divina Providencia no alumbra pronto las mentes de tan sesudos gobernantes y de una oposición claramente dividida y disminuida en capacidades intelectuales y entregada en el caso del PSOE al oportunismo grosero de alcanzar el poder por cualquier via y a cualquier precio. Es decir, entre unos y otros, todos juntos, están conduciendo a España al Gran Fracaso que ya estamos viviendo. El Jefe del Estado lo ha dicho alto y claro, ahora toca actuar sin demora a quien por juramento y lealtad a España está obligado a hacerlo. D. Mariano jamás habría imaginado que estuviera observado día y noche por millones de españoles, ante una de las páginas más terribles de la historia reciente de España.