Finalmente ha llegado la hora de la verdad. En el reloj de España y su Constitución son las 155 h en punto. Y ha ocurrido sin demasiada sorpresa porque esta trama delictiva viene fraguada desde hace años , sin pausa y sin temor alguno, con la decisión de los fanáticos. España es una Nación respetada y respetable y eso no lo han percibido los golpistas. No de manera efectiva. Ayer tomé café con un veterano corresponsal en España del periódico Frankfuerter Allgemeine, uno de los más influyentes de Alemania, me decía; "España es mucha nación, ya lo dijo Bismarck, " España es fuerte y admirable a pesar que algunos españoles se han empeñado en romperla, nunca no lo han logrado", ni lo van a lograr ahora, apostilló mi amigo alemán. Me anima esta opinión de un profesional de la información. Y me animan también las declaraciones institucionales de Presidentes y Jefes de Estado de todas las naciones democráticas del mundo. Por supuesto de la Unión Europea, pero también en América; EE UU e Iberoamérica no reconocen la existencia de esta nueva República de "caganets ". Asimismo todas las Instituciones y organizaciones internacionales; OTAN, ONU, UNESCO, Entidades financieras como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc etc, Nadie en el mundo reconoce esa irrealidad de exaltados y por contra apoyan las medidas constitucionales que ha adoptado el Gobierno de España para restituir la legalidad constitucional en Cataluña. Pero ellos continúan en su delirio, dentro de la cápsula de la irrealidad, como si el mundo no existiera.

Son las 155 h en punto en el reloj de España Y ya no hay quien pare este reloj donde la Justicia, esa Justicia democrática que garantiza nuestras libertades y derechos comienza a actuar sin demora. El Gobierno ha actuado en consecuencia y algo muy relevante, ha logrado formar un bloque constitucional que ha estado firme en la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico y de la democracia. El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez ha estado a la altura de las circunstancias y eso hay que resaltarlo en su valor. La historia recordará este gesto como recordará que el PSOE ha probado su identidad y su mejor tradición al servicio de España y su unidad territorial. Asimismo Ciudadanos y su líder, Albert Rivera , como Inés Arrimadas, paladines todos sin fisuras de la unidad de España. Es mucha España la que se congrega entorno a PP, PSOE y Cs . Pero a pesar de esta realidad incuestionable, los fanáticos continúan obcecados en su delirio. No reconocen las medidas estrictamente legales que ha adoptado el Gobierno de España en tiempo record tras su aprobación mayoritaria en el Senado, publicadas todas en el BOE y con eficacia jurídica inmediata; la destitución por cese de todo el Govern de la Generalitat, de la Mesa del Parlament, de altos cargos de Interior , Hacienda , Comunicaciones etc. Entre ellos la destitución del Mayor de los Mossos el cuestionado e imputado Jose Luis Trapero. Ayer, el que fuera Presidente de la Generalitat, el destituido Puigdemont, ha manifestado en TV3 que no acata su destitución y convocará al Govern, destituido, para seguir trabajando. Asimismo y como objetivo primordial, se convocan elecciones autonómicas en Cataluña para el dia 21 de diciembre de este año. Está claro que Mariano Rajoy, ayudado y apoyado en todo momento por Sánchez y Rivera ha preferido una aplicación del artº 155 por un periodo corto aunque intenso y abre la via para que los catalanes, todos sin excepción, puedan restituir su legalidad y su Autonomía, su Parlament y su Govern mediante unas elecciones libres con todas las garantías democráticas que requiere este proceso. Todas estas medidas han creado un frente de resistencia activa que se llaman "Comités de Defensa del referendum". Son 150 organizaciones expertas en agitación y movilizaciones cuyo modelo son aquellos soviets que fueron determinantes en la implantación de la Rusia Comunista, es decir, un modelo claramente revolucionario. Lo que significa que a partir de mañana lunes que comienzan a aplicarse de manera efectiva las medidas del Gobierno, podrían comenzar jornadas cargadas de tensión y violencia donde nada se puede excluir incluido el uso de la fuerza. Cabe recordar en estos momentos dramáticos que en democracia, la única violencia legítima corresponde al Estado que podría usarla en circunstancias excepcionales porque los españoles hemos depositado libremente en ese Estado de Derecho la capacidad para defender en nuestro nombre los derechos y libertades de todos que se amparan en la Constitución y la Ley. Los rebeldes de Cataluña se representan a ellos mismos ya que carecen de legitimidad fuera de la Constitución y así lo reconoce el mundo entero. España es una democracia plena, reconocida , respetada y apoyada en el mundo. Hay mucha España activa en estas jornadas, más allá de la España oficial, se ha recuperado un sentimiento adormecido que se reencuentra en las raíces más profundas de nuestra Historia. Frente a esta España unida entorno a su Constitución, a su legitimo Gobierno, a su Parlamento y a su Senado, los sediciosos no tienen posibilidad de triunfar y esa imaginaria República será otro episodio doloroso de tantos otros intentos que fueron un descalabro emocional, económico y social para Cataluña. El reloj marca las 155 h, la hora de la verdad. Ya no caben subterfugios, ni maniobras, ni pactos, ni chantajes. Ni siquiera la cobardía de esos diputados "patriotas" votando en secreto y en urnas opacas la Declaración de Independencia, sin la gallardía de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No, ahora los trileros que han conseguido embaucar a una buena parte de los catalanes habrán de enfrentarse a sus responsabilidades. Ahora toca pagar la factura de este largo y doloroso esperpento. Me dice un anciano Profesor de Historia" En estos momentos dramáticos cabe cierta nostalgia; " como el que fuera Regente de España en el reinado de Isabel II, el Teniente General D. Baldomero Espartero, , el que Fuera Presidente del Gobierno de España y Capitán General de los Ejércitos, tras la I República, D. Juan Prim y Prats y el que fuera Capitán General de Cataluña durante la II República, D. Domingo Batett , no están en activo, cabe esperar que el Gobierno y la Justicia española se comporten a la altura de estas excepcionales circunstancias". Son las 155 h. en el reloj de España, fecha y hora para recordar.