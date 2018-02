El intercambiador y el dossier de alfonso

La noticia de que Fomento construirá por fin el cambiador de ancho de vía en Granada me cogió por sorpresa. Parecía que el compromiso adquirido por la Sra. Ana Pastor hace dos años estaba condenado a engrosar la larga lista de promesas incumplidas con esta tierra. Diez días antes de conocerse la noticia, nuestro alcalde había dicho que Fomento lo consideraba "inútil" y el día anterior el coordinador del Corredor Mediterráneo declaró no saber nada al respecto.

Está claro y evidente que ha sido una decisión tomada directamente por el ministro, sin ni siquiera consultarla con sus colaboradores más próximos. Y para mí es también evidente que ese cambio de opinión se ha producido gracias a un dosier que le hizo llegar el arquitecto Alfonso Rubí Cassinello, a través de la Subdelegación del Gobierno, el 20 de noviembre. Dicho dosier (de 40 paginas) contenía un buen resumen histórico de cuantos eventos han sido motivo de discusión, polémica y promesas, todas ellas en un eterno proceso o durmiendo el sueño de los justos ¿?

A principios de noviembre un grupo de ciudadanos locales, preocupados por la situación y no conformes del todo con la actuación de la Mesa del Ferrocarril (aunque la respetamos) invitamos a Alfonso a tomar un café para preguntarle si podíamos hacer algo por nuestra cuenta. Personalmente conozco al Sr. Rubí desde hace mucho tiempo y me consta la brillantez de sus ideas, su enorme capacidad de trabajo, su tenacidad y su compromiso insobornable con esta ciudad y con esta provincia que le vió nacer y lejos de la cual ha vivido muchos años. Todos estuvimos de acuerdo contar con su participación en esta iniciativa, una mas dentro de las que se han estado produciendo en el tejido social almeriense.

En ese café, Alfonso nos explicó la importancia del cambiador y nos convenció de que se trataba de la reivindicación más urgente y posible de las muchas que hay sobre la mesa en materia ferroviaria. Le pedimos un artículo con los argumentos que nos dio, pero como siempre hizo más: una semana después nos entregó un trabajo espectacular y contundente. Le animamos a difundirlo, asumiendo a "escote" los gastos que pudiera originar dicho documento.

El trabajo ha llegado a manos del ministro, lo conoce nuestro Subdelegado de Gobernación Sr. García Lorca y copias del mismo tienen al menos nuestro alcalde, el presidente de ASEMPAL, los tres periódicos locales, y los miembros de la Mesa del Ferrocarril. Todos ellos saben que su autor es Alfonso, pero cuando se conoce la magnífica noticia de que se ha conseguido el intercambiador no solo no se lo agradece nadie, sino que no hay ningún reconocimiento de su decisiva intervención.

Me honro con la amistad de Alfonso desde hace años. Soy testigo directo de su lucha continua por el desarrollo de Almería y del ninguneo o casi desprecio con que suelen tratarle políticos y algunos miembros de la sociedad almeriense, considerándole una molestia, un obstáculo y un peligro. Pero Alfonso sigue respondiendo a este desprecio con trabajo y compromiso.

En la Mesa del Ferrocarril, de la que también es fundador, sé que ha promovido varias de las cosas más importantes que han hecho, como el viaje a Bruselas o la moción que aprobó nuestro Ayuntamiento y que ya ha sido aprobada también por varias de las 103 corporaciones que hay en la provincia. Y ahora el cambiador, que me consta que es logro suyo.

Y no solo está implicado en el tema del ferrocarril (tan fundamental para nuestra provincia), sino que está inmerso en estudios y gestiones sobre: la cohesión y el fortalecimiento de la sociedad civil, la planificación estratégica de la ciudad, la participación ciudadana y el crecimiento de Almería, con iniciativas como las del Milenio, el Plan Estratégico del sector Agroalimentario, TESLA, Puerto-Ciudad o la sonda Galileo, por citar algunas. Una lucha de más de veinte años sin que nadie se la reconozca. Esta incapacidad nuestra para reconocer el esfuerzo y la excelencia en los demás es fruto de nuestra mediocridad colectiva.

Estas líneas pretenden ser una pequeña reparación, muy lejos de la que se merece. Por todo ello solo cabe darte las gracias, Alfonso, por tu trabajo, por tu compromiso, por tu amistad y por ser como eres.