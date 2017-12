De monjas y burócratas

Debemos sosegarnos. Hay vida más allá de Cataluña. Así que, alucinados sobre todo esto que ocurre en la política, nos despistamos y no damos relevancia a asuntos de la vida cotidiana. Algunos que nos afectan tan próximos como este de un convento de monjas clarisas de Sevilla. Resulta que este convento de Santa Inés es una joya de la arquitectura religiosa del siglo XVII. Y la Junta de Andalucía, como las demás CCAA, tiene competencias para la clasificación y protección de ese edificio como Bien de Interés Cultural. Y así lo hizo en 1.983 . Como es de entender dicha clasificación comporta para la Junta de Andalucía y para las monjas titulares del edificio obligaciones y derechos. Por ello, en 1.990 ante el deterioro evidente del convento, la Junta firmó un convenio con las mojas para la reparación del mismo y como compensación las mojas le cedían dos salas espaciosas para uso exclusivo de la Junta. Las obras se llevaron a cabo exclusivamente en estas dos salas cedidas a la Junta y el resto de las obras están aún pendientes de realizar. Ello conlleva enormes molestias y falta del mínimo confort en la habitabilidad y uso del convento. La clasificación BIC incluye, como es norma, todos los bienes muebles y enseres que hay dentro de ese convento y entre ellos un órgano del siglo XVII obra del maestro Pérez de Valladolid. Dicho órgano estaba fuera de uso por su deterioro casi ruinoso. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Junta sin resultado alguno. Las monjas no obstante, querían que el órgano fuera restaurado para poder acompañar la música sacra en actos religiosos. Hay que imaginar que la economía de estos conventos de clausura es prácticamente de mínimos, las monjas no podían afrontar el gasto de esta restauración y por ello se dirigieron a una institución de reconocido prestigio sin ánimo de lucro, Fundación Alqvimia Musicae que se ocupa justamente de conservar y restaurar el patrimonio organístico andaluz . La obra se encarga al maestro Abraham Martínez reconocido experto en esta materia tan delicada. El proyecto de restauración fue presupuestado en 150.000 euros, pero se rebajó a considerablemente al no cobrar el maestro reparador parte considerable de sus emolumentos. Pero, ese rigor, esa puntualidad, esa mirada escrutadora que muestran los Inspectores de la Junta de Andalucía se puso inmediatamente de manifiesto. Toc, toc, llamaron a las puertas del convento. Somos los Inspectores de la Junta de Andalucía, , que venga la madre superiora. Acudió la madre superiora algo alterada, ¿ que ocurre?. Pues ocurre que el órgano no está en su lugar , y está inventariado como BIC y no consta el permiso para su traslado. La madre superiora al borde del desmayo, ...Mire lo hemos llevado a restaurar, pero no se preocupe lo hace una Fundación experta en instrumentos de teclado y sin ánimo de lucro. Eso no importa, la cuestión es que el órgano está siendo restaurado sin permiso y ello es una falta gravísima. La superior con la cara lívida; Sr inspector, nosotras hemos obrado con la mejor intención, restaurar una joya casi única en España y además sin que esto haya de costar nada a los contribuyentes andaluces. El inspector, con su cartera de cuero, con su block de actas, con su bolígrafo raudo soltó la respuesta clásica del manual del inspector de nariz de pinguino; lo siento pero esto es motivo de una grave sanción, 170.000 euros. la madre superiora casi se desmaya. ...pero..... ¿cómo vamos a pagar esto ? es una cantidad que no imaginamos siquiera, este es un convento pobre. Bueno, dice el inspector, habría una forma de rebajar el importe de la sanción, si pagan voluntariamente se quedaría la multa en solo en 102.000 euros. El desconsuelo y el desconcierto hicieron mella en la madre superiora que se quedó muda, sin habla. Los conventos de clausura en España y en Europa, apenas se sostienen. Pocas vocaciones, monjas de edades longevas que se dedican al recogimiento, la adoración y la oración. Sobreviven precariamente de la elaboración de dulces, de trabajos de bordados y donaciones particulares. Sin embargo, habitan en verdaderos monumentos de la arquitectura religiosa sin poder hacer frente a las obras de mantenimiento más elementales . Son las reliquias de un pasado, las huellas de una vida que no se corresponde al siglo XXI, pero ahí están. Con su sencillez, con su humidad, con su pobreza. Y es por ello que un prestigioso abogado de Sevilla, Joaquin Moeckel, se ha ofrecido a defenderlas gratuitamente en un procedimiento judicial contra esta desorbitada actuación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. La sensibilidad de los andaluces se ha puesto de manifiesto y ya se han recogido más de 50.000 firmas contra esta medida sancionadora. Y llegados a este punto hemos de hacer algunas reflexiones; ¿era estrictamente necesario tanto rigor sancionador contra estas monjas? Cierto que debieron atenerse a las normas de un objeto clasificado BIC. Pero igualmente cierto que se puede imaginar esta clausura alejada de los vericuetos complejos de la vida administrativa. Y en todo caso, obraron de buena fe, como es imaginable para salvar un tesoro artístico y religioso. La Junta de Andalucía se ha expresado a través de una enorme sanción a sabiendas las circunstancias que acompañan este caso. Y ha probado la tremenda eficacia de sus inspectores. Y el resultado podría ser ingresar una considerable suma de dinero a las arcas públicas. Encomiable actitud que no se corresponde con igual severidad y atención de otros inspectores de la misma Junta en asuntos de verdadera relevancia económica. ¿Donde estuvieron los Inspectores, para seguir de cerca y sancionar a los autores del mal uso de los fondos públicos destinados de los Cursos de Formación?. ¿las subvenciones fraudulentas?. ¿Cómo y porqué han estado los Inspectores callados y ausentes tantísimos años sin levantar una sola acta para sancionara los delincuentes que hicieron un uso indebido de los fondos destinados a los ERES fraudulentos?. Y en tantos y tantos otros casos de corrupción que asola el extenso dominio de esa Administración autonómica. Inspectores rápidos, eficaces y rigurosos para sancionar severamente a unas monjas. Inspectores callados y ausentes en los grandes casos que afectan a políticos, sindicalistas, empresarios amigos. Todo ello causa alarma social y escándalo público. Por la desmesura de unos y la ausencia o complicidad de otros. ¿Es esta la igualdad ante las leyes que proclama la Constitución española?.¿ Esta es la mejor muestra de la labor inspectora de la Junta de Andalucía?. Saquen ustedes, pacientes lectores, sus propias conclusiones.

(Relato con licencia literaria de una historia real)