Qué motivó la Gran Guerra

El centenario del fin de la GRAN GUERRA, será el 11 del 11 1918, aun hoy explorando los documentos militares y declaraciones políticas de la época, persisten dudas en lo que concierne las verdaderas causas que provocaron este atroz enfrentamiento en el continente europeo. No obstante, no se pueden descartar que propiciaron este conflicto condiciones objetivas económicas, sociales y políticas. El Imperio Alemán en el 1914 era una gran potencia, con un sistema financiero que invertía en sus industrias, para que alcanzasen un alto nivel de productividad. En el Imperio Alemán con una pobladción de 75 millones, los latifundistas Junkers (nobleza prusiana) poseían la tierra y tambien dominaban el sector financiero e industrial. Esta estructura económico social le permitía a Alemania de disponer para sus industrias una abundante mano de obra compuesta de campesinos sin tierras. Alemania competía contra una Francia enzarzada en guerras coloniales, y Francia solo tenía 40 millones de habitantes, un 56% de esta población estaba en las zonas rurales ya que la Revolución Burguesa del 1789 había repartido las tierras de la nobleza y del clero entre los agricultores sin tierra, estos convertidos en pequeños propíetarios no iban a trabajar en las industrias, el éxodo rural era prácticamente nulo lo que dificultaba a Francia para crear y desarrollar las nuevas industrias adaptadas a las tecnologías del momento. El sector financiero de Francia, invertía principalmente en deuda del Estado y otros productos especulativos, financiaba sobre todo las guerras coloniales de Francia y poco las Industria. Las colonias obtenidas por Alemania estaban poco pobladas y lejanas de la metrópolis, siendo esto un impedimento para imponer-les el consumo de sus excedentes industriales, Alemania, solo lograba de sus colonias, cacao, café, aceites y mantecas de coco, diamantes, cacahuetes, pocos minerales para sus industrias, el algodón y otras fibras si eran abundantes. Alemania se vio enfrentada a los Hereros y los Namas, en Namibia, guerra conducida por el cruel general alemán Lothar von Trotha que ordenó el exterminio de los Hereros y los Namas, fue un genocidio, hoy reconocido por Alemania, esta guerra causó la muerte de180Mil Hereros y Namas, más del 80% de sus poblaciones, se añade el exilio al desierto donde murieron de sed y hambre aquellos que sobrevivieron a la batalla Waterberg. Lothar von Trotha, envió a Alemania unos mil cráneos de los negros asesinados, para que fuesen estudiados, los argumentos "científicos"consideraron a los negros más cerca del animal que del humano, dando falsas verdades a una propaganda que justificaba los masacres. Estas teorías de mediocres antropólogos que definen un modelo de Hombre Blanco superior, alimentaron doctrinas racista fascistas y la nazi en particular dando lugar unos años más tarde a los exterminios masivos, es una ideología que aún perdura en ciertos círculos de la extrema derecha. La crisis política se agravó, cuando Francia excluyó Alemania del acceso a las materias primas y comercio con Marruecos, Alemania frustrada envió el 16 /11/1911 en la rada de Agadir una nave cañonera «el Panther », debido a que el sultán, había pedido la intervención de Francia, la que se apresuró en ocupar Fes, Rabat y Meknes, para evitar una posible alianza germána con las tribus de estas regiones, Alemania consideró que Francia no respetaba la Convención de Algeciras firmada en el 1906. Ante las nuevas pretensiones territoriales de Alemania, Francia e Inglaterra, lanzaron programas de armamento en sus respectivas industrias, Alemania se apunta a la carrera armamentista. El 28 / 07/ 1914, el Imperio Austro-Húngaro declara la guerra a la Serbia aliada del Imperio Ruso, y seguidamente invade Rusia. El 3 de agosto 1914, Alemania declaró la guerra a Francia y el 4 de agosto invade a Bélgica, provocando que Inglaterra declarase la guerra a Alemania. Comenzaba la Gran Matanza entre los pueblos de Europa