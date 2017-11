La movida española

Desde la Paz de los Pirineos y el acceso de los Borbones al Trono de España, los altos mandos del Ejercito se implican con los políticos y se alian sea a las oligarquías terratenientes castellanas y andaluzas o con los tradicionalistas, o con los aspirantes a cambios para las aperturas comerciales de las regiones de Cataluña y Valencia en particular. Un ejercito que se otorgaba el derecho divino de decidir del estatuto Político que le correspondía a España, las intromisiones del ejercito dieron lugar a más de 40 "Pronunciamientos" y dos Guerras civiles Carlistas en el siglo 19, durante el cual las contradicciones Económicas se agudizaron . Después de las guerras Napoleónicas la causa de la inestabilidad política, se debía a los, "conservadores", Elio, Capape, Fernandez de Cordoba, que se "Pronuncian" contra la Constitución de Cadiz para confortar Fernando VII y su autoritarismo, el Rey obligado el 1/1/ 1820 por Rafael de Riego a respetar esta Constitución, pidió ayuda a Luis XVIII de Francia el cual envió un ejercito llamado "Los cien Mil Hijos de San Luis" impusieron el absolutismo y a los Conservadores, la oligarquía española defendía sus intereses por encima del pretendido "Patriotismo". Estos "pronunciamientos", no se podían considerar "revoluciones", solo eran luchas de oligarquías que defendían, sus intereses de "Liberales" o "Conservadores" el ejercito era asociado a estos clanes y según sus sensibilidades, el ªPueblo" de España no participaba, los "Pronunciamientos" eran cosa de Políticos y de Militares que no aceptaban la evolución de la economía. Las guerras de Marruecos, y el Colonialismo, lejos de apaciguar las contradicciones en la Sociedad española y de afirmar la Corona, se convirtieron en un avispero para España y para las relaciones entre, Francia, Alemania, Inglaterra. En Francia los valores de su Revolución, Liberté, Fraternité, Egalité quedaban en decoro, sometía junto a Inglaterra y Alemania pueblos a los que se les rechazaba todo Derecho, se les consideraba razas y civilizaciones inferiores. El Racismo se convertía en una doctrina de Estado para justificar el avasallamiento de seres y someter sus economías a sus intereses, España jugaba un papel segundarío en el Concierto organizado por las nuevas potencias. El General Prim, desde Cadiz tras un segundo "Pronunciamiento", en el 1868 destituye a Isabel II la cual pese a haber promulgado sucesivamente 4 constituciones no logró conciliar las diferentes corrientes políticas y económicas del país. El General Prim y sus amigos propusieron para el Trono de España al francés Duque de Montpensier, ante las protestas de Francia, Prim propuso a Fernando de Portugal, rechazado por Inglaterra, finalmente Prim proponía Leopold de Hohenzollern- Sigmaringen, esto fue una de las causas de la guerra del 1870 entre Francia y Prusia que sostenia esta candidatura, Joan Prim optó por la candidatura del duque Amadeo de Aosta, hijo segundo del rey de Italia, Prim sería asesinado a su salida de las Cortes 4 días antes de la subida al Trono de Amadeo Iero, en el 1871 y que abdicará el 11 de febrero 1873, considerando España ingobernable, en ese momento, en las Cortes, por 258 Votos contra 32 se proclama la 1era República. Los moderados republicanos, se enfrentan a los Monarquicos, los Carlistas, los Anarquistas y los Republicanos de extrema izquierdas, la iera República dividió a España en 15 « estados » regiones autónomas con total independencia administrativa de Madrid. La extrema izquierda lanzó el Movimiento de los Cantones, mientras que los Carlistas se lanzaron en una nueva guerra civil, otra vez más el ejercito tomaría la iniciativa, el General Pavia, después de someter a los cantones, el 2 de enero 1874 pone fin a la 1era República a la que debemos el Sufragio Universal, la 1 èra República solo duró unos 11 meses (Prox España en la nebulosa europea).