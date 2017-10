La naturaleza del golpe de estado

Cuesta mucho esfuerzo asumir que España se enfrenta a un proceso de rebelión cuyo primer objetivo sería la fractura de la integridad territorial del Estado español. Resulta inaudito que la rebelión haya sido planeada , organizada y alentada por políticos que representan al Estado español en Cataluña. Y lo que se hace más lacerante es que todos, sin excepción ,estén en plena libertad de movimientos y capacidades administrativas para continuar ejecutando su plan perfectamente coordinado con elementos necesarios fuera del ámbito institucional de Gobierno de la Generalitat. Dicho plan, como todos los golpes de Estado, necesitan masa fervorosa y adicta, ruido, algarabías, huelgas, concentraciones, manifestaciones, protestas, es decir, todo lo que indica el manual básico del buen golpista y del "agit-prop" que tanta utilidad reportó al comunismo estalinista en años pretéritos. Esa masa fanatizada cuenta en abundancia en la conjunción de jóvenes y viejos anarquistas, anticapitalistas, anti sistema okupas, perrofalutas y marginales de toda índole muy organizados y activos y entregados sin reserva a esta causa de marcado carácter revolucionario. También cuentan los impulsores de la rebelión con partidos y grupos con presencia parlamentaria que empujan hacia la independencia de Cataluña hacia una República socialista; las CUPs, ERC, con la ambiguedad cada vez menos ambigua de las marcas catalanas de Podemos al frente de ellas, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Y todo ello con la complicidad suicida de la vieja y podrida burguesía catalana agrupada en el naufragio de CiU, carcomida por la corrupción. El conjunto de todo lo anterior es una erupción destructiva de gran poder expansivo que amenaza la estabilidad política y social de Cataluña y el resto de España con gran impacto real en la economía y que pretende acabar con el modelo institucional consagrado en la Constitución de 1.978.Habrá que reconocer muy buenos estrategas en esas mentes que han perpetrado una rebelión frente al poder del Estado español ejecutando sin temor los movimientos precisos en los momentos precisos. Y frente a este gran desafío, en momentos históricos y dramáticos, D Mariano Rajoy, buen opositor del prestigioso cuerpo de Registradores de la Propiedad, hombre pausado, reflexivo y prudente jamás podría imaginar al acceder a la Presidencia del Gobierno que hubiera de enfrentarse a un problema de esta naturaleza. Y por la dimensión y urgencia de este problema nacional y su peculiar modo de abordarlo, lo que fueran virtudes de buen administrador se critican como serias limitaciones para resolverlo con decisión y rigor en el uso de las medidas a disposición del Gobierno para sosiego de una mayoría de ciudadanos cuyo clamor es imposible ignorar. Su demora en tramitar la aplicación del artº 155 de la Constitución, sus plazos al Gobierno sedicioso y rebelde han mermado su estimación incluso dentro de sus propios votantes que le tildan de medroso, indeciso y falto de la decisión que requiere una situación singularmente grave. Asimismo le critican falta de energía política para afrontar el desafío sin otra defensa que los tribunales de justicia y el ordenamiento jurídico, es decir, lo propio de un buen Registrador y un político medroso. En la otra parte, D Carlos Puigdemont, pequeño provinciano sin bagaje académico alguno y perfil intelectual plano pero con una visión muy práctica como prueba a su trayectoria profesional y política. Decía ser filólogo, y lo mas que pudo acreditar es la consabida coletilla "cursó estudios de filología"...? Asimismo se auto tituló "periodista", sin pasar por universidad alguna. Simplemente bachiller. Para muchos gerundenses, un "ganapanes", astuto y oportunista que ha logrado alcanzar el cénit de todos sus sueños a través de la política, no del estudio o del esfuerzo.. Pero eso no oculta su ignorancia profunda de la historia y del significado profundo de lo que Cataluña es y representa como parte fundamental España cuyos destinos han sido guiados por la pertenencia a una Nación de raíces milenarias. En esa Historia conjunta de desventuras y gloria, Cataluña ha logrado situarse en un lugar preeminente con el legitimo orgullo de su propia identidad su cultura y su lengua, características que no se han discutido ni menospreciado, salvo en circunstancias excepcionales tras la guerra civil de 1.936. Pero nada de eso importa ahora. Lo que ahora importa y mueve a la sedición y rebeldía es una historia manipulada para inventar una nación imaginaria de un reino que jamás ha existido.

Lo peor es que el fermento para que creciera ese monstruo que ha destrozado en Cataluña los lazos fraternos que unen a todos los españoles de norte a sur, de este a oeste, ha sido la semilla del odio. El odio y el desprecio a todo lo español, a lo que España es y representa, a una cultura milenaria , a una lengua extendida universalmente y a una historia que ha dado , como todas las viejas Historias, páginas de verguenza y de honor , derrotas y victorias, de errores y de aciertos. Grave situación la del Presidente del Gobierno de España porque ya no hay línea que no hayan traspasado los rebeldes. Han decidido en su fanatismo situarse al margen de las leyes, de la Constitución y del Estado de derecho al que no reconocen legitimidad . La paradoja es que se trata del mismo Estado que a ellos les ha permitido organizar el golpe desde el poder que emana de la Constitución española, el poder como herramienta imprescindible con que ahora pretenden dinamitar ese Estado. El pasado jueves asistí como invitado y pude intervenir en una mesa con excepcionales profesionales; El director del diario el Mundo, D. Francisco Rossel , el ex Presidente del PP en Cataluña. D. Alejo Vidal Cuadras, el ex Ministro de Interior del PP, D. Jaime Mayor Oreja y el director del diario ABC, D. Bieitio Rubido, donde se trataba el grave desafío secesionista y la situación en Cataluña. Todos coincidieron en la gravedad de este momento y expusieron ante más de cuatrocientos asistentes sus análisis y pronósticos sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir tras la decisión ya firme tomada en Consejo de Ministros extraordinario del Gobierno de España de aplicar el artº 155 de la Constitución. Tras diversas opiniones basadas en la experiencia todos participaron de una afirmación común; " que en un país reconocido internacionalmente como plenamente democrático y amenazado en su propia esencia , los actores políticos de este desafío a la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, no hayan ingresado en prisión desde el inicio formal y activo de la sedición". El público irrumpió en un encendido aplauso y salimos al final del acto con la resignación de los hechos consumados entendiendo que estamos asistiendo a un golpe contra el Estado español y la propia democracia entre amenazas, algarabías y una impunidad vergonzosa.