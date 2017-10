El 1 de octubre es el comienzo

Ocurra lo que ocurra este domingo primero de octubre de dos mil diecisiete, nada volverá se igual. Los resultados, sin garantía alguna de trasparencia y legalidad, serán la pantalla de una torpe maniobra para declarar la República Independiente de Cataluña y ahí está el verdadero problema. Un problema que los secesionistas han manejado con extraordinaria habilidad para encubrir otro de mayores consecuencias para el conjunto de los españoles. El independentismo es el vehículo que los anti sistema; extrema izquierda neo comunista y anarquistas pretenden la destrucción del modelo institucional y político de 1978, el que nos ha deparado prosperidad y libertad nunca conocidas en el solar hispano. Para nuestra desgracia, vuelve el fascismo y la anarquía esta vez envuelto en una bandera excluyente e inventada. Las calles de Barcelona, la plazas y calles de Cataluña, las de otras ciudades de España nos han devuelto las imágenes sepias de aquellos años grises. Los forcejeos, el acoso a medios informativos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos devuelven al horror de las revueltas populares del siglo XIX y mediados del siglo XX. La destrucción de vehículos y bienes del Estado, de todos nosotros, a manos de una turbamulta enardecida alentada por irresponsables y sediciosos políticos de escasa catadura moral nos retraen a otra España agitada y convulsa de los años trágicos que luego dejaron un reguero de dolor y muerte. Todo indica un desorden público, una algarabía y violencia organizada y alentada por asociaciones , grupos y partidos políticos entre los que destacan el propio representante del Estado en Cataluña, Sr. Puidemont (oriundo por sus abuelas de Almería), la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Srª Forcadell, la alcaldesa de Barcelona Srª Colau y sus adláteres más representativos. Todos ellos pretenden aprovecharse de las llamas de la hoguera que alientan y legitimarse en las calles de manera revolucionaria frente al Estado de Derecho y los Tribunales de Justicia. Poco les importa alentar contra la misma Policía Nacional y Guardia Civil. los Mossos se están comportando, hasta ayer, como parte armada de esta banda rebelde en un actitud de negligencia que ya se recordara para la historia..

Nada puede esperarse del nivel intelectual ni moral de ninguno de ellos, ni de quienes les incitan en la sombra. Menos aún de la turbamulta que agrede comercios, destroza vehículos de la Guardia Civil, señala a políticos democráticos en carteles y se planta con cara desafiante ante los representes legítimos de la Ley. Ya han cruzado esa línea que separa a los demócratas de los exaltados que no dudan en utilizar métodos claramente totalitarios , se reconocen por sus hechos y amenazas simplemente fascistas. Faltaban esos niños de los Colegios e Institutos todos sonrientes, uniformaditos, cogidos de la mano de sus profesores haciendo coro a este espectáculo bochornoso de ataque frontal al Estado de Derecho por la fuerza coactiva de esos "ejemplares ciudadanos catalanes" con la mascarada de un festival callejero donde nadie puede acudir con otro slogan u otra bandera que los de esa nueva República imaginaria. El día 1 de octubre gritarian a coro, !¡ Heil, Puigdemont ¡!, grito claramente ridículo. Pero estamos presenciando la noche de los cristales rotos y las camisas esteladas en pleno siglo XXI y en una región de la Europa democrática. La misma Europa que sufrió destrucción y muerte por la excluyente idea totalitaria del pensamiento único y la activa coacción de otras camisas pardas, por otra bandera inventada e idealizada , por otros sloganes coreados también por niños sonrientes y uniformados. Vuelve el horror y el fascismo de aquellos años donde las débiles democracias centroeuropeas acabaron sucumbiendo al fanatismo totalitario de un pensamiento único vergonzosamente ampliado por los medios de comunicación al servicio de la "causa". Habrá lugar en la historia próxima para juzgar a estos medios de comunicación de Cataluña que se han plegado por razones bien conocidas al poder dominante en vez de enfrentarse con la critica argumentada de la verdad , la decencia y la Ley. También a maestros y profesores; escuelas, institutos y universidades que han inculcado el odio a lo español como enemigo secular a sabiendas de la gran falsedad de una historia manipulada a conveniencia. Todos ellos, como parte de colaboración necesaria son también responsables de este horror que vive Cataluña y España. También una parte no desdeñable de la Iglesia Católica de Cataluña, falsarios disfrazados de discípulos de Cristo entre los que destaca el Abad de Monserrat entregado a la causa política del secesionismo y alejado de los oprimidos catalanes que se sienten igualmente españoles. Qué decir de políticos electos y altos cargos de estos partidos y grupos que no creen ni respetan las reglas de la democracia, ni las leyes que emanan legítimamente del Parlamento español si no se ajustan a su objetivo anticonstitucional, totalitario y excluyente para más del 50% de los catalanes.

Creíamos los de mi generación que el horror que vivieron nuestros padres y abuelos estaba saldado por la sangre derramada por tantos buenos españoles, catalanes también, en aquella tragedia de 1936. Ahora me pregunto, y me preguntan ¿de qué valió aquella sangre valerosa? No era imaginable que en estos meses de 2017 algunas personas mayores pregunten por la radio, en directo, ¿volveremos al 36?. La respuesta esperanzada es no. El Estado español está reconocido internacionalmente como un Estado democrático de Derecho. España es un gran país fundamental en el concierto de naciones europeas que conforman la UE. Y está integrada en la Alianza Atlántica en la defensa de Europa. Todo ello hace prácticamente imposible que una parte, no muy extensa, de esa misma Europa se autoproclame como Estado independiente en forma de República. Sencillamente, no se puede vulnerar la Constitución de ningún país de la Unión Europea y pretender formar parte de la misma. Pero todo eso la saben perfectamente quienes agitan a las masas para enardecerlas y conducirlas hacia el abismo. La confrontación con la fuerza del Estado está ya en práctica, y el Estado habrá de hacer valer su fuerza ante semejante acometida. Después vendrán, ya estamos viéndolo, las proclamas de victimismo, que es exactamente lo que buscan con la ayuda de esos miles de seducidos por las mentiras y la ingeniería social, incluso los niños. Y también los ataques directos a políticos, empresarios, periodistas, simples ciudadanos y comerciantes solo por no participar de esa idea de independencia y de república que pretenden implantar sin ninguna legitimación, es decir, por la fuerza de la coacción y de los hechos.

Vuelve el horror y Cataluña y España ya son víctimas de lo ocurrido. Y todo este horror no podrá acabar sin reclamar las responsabilidades que son propias del orden y la Justicia, bases de la civilización. Acabaré con una cita del mejor discurso político de la historia en el Senado Romano; "Somos libres porque somos esclavos de las Leyes", Marco Tulio Cicerón (año 132 antes de Cristo). Claro que esta tropa de indigentes intelectuales confundirán a Cicerón con un acérrimo anti catalanista del PP o un pensador declaradamente franquista.