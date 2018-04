El parque de La Molineta

La primera revisión del Plan General de 1996, realizada en el año 2005, cambiaba la calificación de los terrenos al norte de la ciudad, entre el barrio de Los Ángeles y la autovía, que hasta ese momento eran zona verde V5, por suelo urbanizable, es decir, para su urbanización y construcción. Esos terrenos de La Molineta habían sido tradicionalmente utilizados por los vecinos de nuestro barrio y de la ciudad para hacer excursiones, meriendas en el campo y para disfrutar de unos bellos parajes que, estando próximos al centro urbano, eran algo inaccesibles debido a una complicada topografía. Pero esto no fue un problema para los redactores del Plan, que al trabajar sobre plano no tenían inconveniente en trazar calles y parcelas sobre terrenos accidentados en los que había que realizar unos movimientos de tierras faraónicos. ¡El plano todo lo aguanta! ¡La ignorancia y la avaricia, también!

En respuesta a ese desatino en noviembre de 2006 la Asociación de Vecinos La Palmera celebró su Semana Cultural, que giró en torno al Parque de La Molineta, reivindicando un espacio privilegiado situado al norte de la ciudad, surcado por el Canal de San Indalecio y con unos valores etnográficos y paisajísticos incuestionables. A partir de ese momento surgió la Plataforma Salvemos La Molineta.

Desde entonces se ha venido reivindicando ese espacio como un gran Parque Periurbano con múltiples iniciativas. En dos ocasiones se ha llevado a cabo una recogida de firmas, consiguiendo en ambos caso que más de 10.000 almerienses suscribieran la petición. La Molineta ha formado parte de las campañas de las últimas elecciones municipales, las del 2007, 2011 y 2015. El 5 de junio de 2011, día del medio ambiente, se realizó una cadena humana para rodear La Molineta en la cual participaron más de 1.500 personas.

Pero al mismo tiempo, a lo largo de estos años, no han parado de surgir amenazas sobre este espacio. Las diferentes propuestas de revisión del Plan General han intentado romper La Molineta de todas las maneras posibles: poniendo calles, casas, urbanizaciones de lujo, cercenando cerros… La táctica empleada es sobradamente conocida: cuando no hay voluntad de hacer algo lo mejor es dejar que pase el tiempo, que le gente se olvide y se apaguen los clamores, que se degraden las condiciones iniciales, toda ello muy premeditado, para que al final se justifique, dado lo estropeado y abandonado que está todo, que lo mejor es intervenir y no precisamente en el sentido inicial.

La última agresión a este espacio son los desmontes que se están llevando a cabo en el conjunto de las Cuevas de Conan, un icono cinematográfico reconocido por todos. En estos días se está realizando un destrozo sin razón en la entrada de la ciudad. Para atender a intereses particulares se está realizando un desmonte artificial que dejará una herida absurda en el paisaje y que se llevará por delante unas cuantas cuevas. Y esto se hace con la colaboración del Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura, que en lugar de proteger el patrimonio común miran para otro lado, se ponen de perfil o, incluso, participan del negocio. Como dice el refrán: hemos puesto a la zorra a cuidar las ovejas.

Ante esta manifiesta dejación de funciones la Plataforma estará vigilante en las obras que se realicen para que no se ponga en peligro la protección de las cuevas ni se aprovechen los desmontes para facilitar un acceso rodado a la parte alta de la meseta de La Molineta.

Después de doce años de reivindicación ha llegado el momento de pasar de las intenciones a los hechos, de dar respuesta a una petición justa y necesaria. El parque de La Molineta tiene que formar parte del nuevo Plan General. Ahora que se ha realizado la adaptación a la LOUA del PGOU-96, que sigue siendo el vigente, es el momento de hacer una revisión del mismo, pero esta vez de verdad, partiendo de análisis serio de la realidad económica y social actuales. Este trabajo debe acometerse en la próxima legislatura municipal y deberá llevarla a cabo los próximos concejales que elijamos.

No podemos seguir confiando en el buenismo de los políticos, mientras los intereses particulares y las opciones de negocio cortoplacista van atacando La Molineta. Este es un proyecto estructural que tiene que ver con el tipo de ciudad que queremos, que debe acometerse desde una visión general y con el apoyo mayoritario de la población. Por eso, desde la Plataforma, vamos a impulsar todos los mecanismos posibles de difusión, sensibilización y participación para que La Molineta sea un gran parque público de nuestra ciudad.