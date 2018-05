E N 1917, en Francia los Frentes estaban bloqueados y la ofensiva alemana sobre Compiegne había fracasado , Alemania no podía recibir abastecimiento alguno de sus colonias ni de los países "neutrales", Para los Altos Mandos alemanes firmar la Paz con Rusia era una ganga. Pero en Rusia, tres fuerzas antagonistas trataban de apoderarse del Poder político ya que el Zar había perdido el poder político desde marzo 1917 pero si conservaba influencia sobre el Gobierno Provisional de Kérenski, opuesto a la Paz y que tenía sus días contados, ya que su aliado Milioukov (jefe de los Cadetes) había hecho un llamamiento a los aliados para poner fin a la guerra, sin embargo los aliados fuertes de la llegada de USA en la contienda lo rechazaron. Los Alemanes optaron por apoyarse en Lenin para obtener un tratado de Paz ventajoso que le permitiese tener acceso a las materias primas que le eran indispensables y también disponer de las 40 divisiones presentes en el Frente ruso. El Estado mayor alemán dio una tregua a los soldados rusos, los cuales de inmediato abandonaron sus posiciones, lo que aprovecharon los alemanes para ganar terreno en las zonas Bálticas y acercarse a Petrograd. Lenin fue consciente de que si no lograba la paz, la dinámica que había generado la Revolución se agotaría y esta sería derrotada. Después de amplios debates en los Soviets, gracia al apoyo de Trosky, Lenin logró convencer a los Soviets que las consecuencias de la firma de un tratado separado con Alemania serían menores que la perdida de la Revolución. El 15 / 12 / 1917. Lenin solicitó el armisticio y Trotsky, comisario del Pueblo en los Asuntos extranjeros recibió el Mandato de los Soviets para conceder a los alemanes todo lo que pidieran, Trotsky que dirigia la delegación que negociaría la paz era consciente de que Alemania perdería la guerra yque Rusia recuperaría los territorios concedidos. El 3 de marzo 1918 en Brest-Litovsk (Bielorrusia) Trotsky firmó el Armisticio con Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, las concesiones territoriales rusas son importantes: la Polonia, la Finlandia, la Ucrania, los países Bálticos, la Lituania, la Letonia, la Estonia, Turquía obtiene varios territorios. Francia e Inglaterra no reconocieron la firma de los Soviets. Lenin de inmediato se vio confrontado en una guerra Civil .contra fuerzas que no reconocían su Poder Político ni el de los Soviets establecidos en Moscu,. Los zaristas, con el General Komilov levantaron un ejercito de voluntarios y Skoropadaki igualmente con los cosacos. El Príncipe Lvov, en Pekin, formó un Gobierno en el exilio. En septiembre del 1918, los diferentes gobiernos opuestos a Lenin y a los Soviets, llamados los « blancos », se adjuntaron después de celebrar la conferencia de Omsk en Sibéria, y unieron sus fuerzas en un solo ejercito. En noviembre, apoyado y financiado por los Ingleses el Almirante monárquico Koltchak tomó el Poder del ejercito del Gobierno Blanco que ejercía su Poder en Extrêmo-Oriente (Siberia), Koltchak se proclamó Regente supremo de Rusia. Aprovechando la situación caotica, en Rusia, los Ingleses, desembarcaron y ocuparon Murmansk. los Japoneses ocuparon Vladivostok y Francia con su ejercito expedicionario ocupó Odesa y la Crimea. Lenin, Trotsky y los Bolcheviques el 28 /01/1918, alistan oficiales zaristas y pusieron en pie el Ejercito Rojo, fuerte de 100 Mil Hombres, lograron imponer el Poder de los Soviets el 25 /10/ 1922, esta Guerra Civil fue una barbarie que provocó la muerte de unos 18 Millones de personas, en combates, hambrunas y represalias, Lenin pidió ayuda a USA para abastecer Rusia en cereales, USA lo concedió, pese a la oposición de Francia. Con el Poder Soviético en Rusia nacía una forma de organizar y gestionar la Economía, diferente del concepto liberal de Keynes. En Rusia se impone la planificación y el colectivismo, los conceptos filosóficos de Keynes y Marx son antagónicos y darían lugar a contiendas de suma gravedad para la Humanidad.