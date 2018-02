La poesía almeriense de Alfonso Berlanga

A esta pregunta que me hago entre la madrugada y el alba: ¿qué es poesía?, tal vez sabiendo lo imposible de la respuesta, en esa secuencia en la cual los instantes se hacen métrica infinita, me atrevo a decir, en voz alta y tranquila, que, después de leer este poemario, un joyel entre Quevedo y Góngora, entre Rilke y Juan Ramón, entre Bécquer y José Hierro, entre Salinas y Guillén, entre Aleixandre y García Baena, entre el intelecto y el sentimiento, entre Neruda y Borges, entre Vallejo y Benedetti, entre Henry Michaux e Ismail Kadaré, entre Ángel González y Valente, entre García Montero y Elena Medel, he hallado, al fin, una definición, quizá abstracta, pero, en el fondo, concreta.

La poesía es en este libro de poemas, orfebre y diamantino, una antología de la semántica y de la emoción, de la música y de la pintura, de la literatura y del arte, de la tradición y de las vanguardias, de la metáfora y de la sinestesia, de la orfebrería y de la palabra, de la semiología y del cine, de la lectura y de la sintaxis, de la esperanza y de la ilusión, del tiempo y de la luz, de la ciudad y de la historia, de la búsqueda y del misterio, de la infinitud y del expresionismo, del mar y de la ausencia, de Garcilaso y de Velázquez, del color y del atardecer, del crepúsculo y de la nostalgia, del piano y del saxo, de la guitarra y del violín, de la libertad y de la evidencia, del metalenguaje y de la poética, de la semiótica y del hipertexto, de la entrega y de la pasión, de la paz y del silencio, de la observación y de la lejanía... Mas siempre del mar y de Almería; del amor apasionado a esta ciudad de cultura milenaria y de leyenda, donde la historia se hace presente de indicativo en cada uno de los rincones de su existencia; allí donde la Alcazaba es verso y rima en la inspirada voz del poeta; es decir, de Alfonso Berlanga; capaz de convertir la Almería de ayer en un antepresente que se hace página infinita con la rebeldía de los instantes más sinceros que la creatividad pueda encontrar en la lengua de Cervantes y el Quijote, que es su lengua en su dilección y en su privilegio de creador y artista; de su pluma quevediana y gongorina; pues a ambos fusiona en el misterio inefable de un eximio escritor.

Alfonso Berlanga es poeta, pero, al mismo tiempo, un gran poeta, que anuncia que la vida es esperanza y libertad, memoria y escritura en esos momentos en los que la poesía vence al olvido. Para sumergirse en el paisaje de una ciudad, que asimiló, con sabiduría milenaria, la huella de las culturas más antiguas, dándole nombre al poema, que renace en la lejana voz de un pretérito, el cual se hace gramática del texto en los misterios de aquel y de este Mediterráneo. Y más aún cuando la mirada es un símbolo de la temporalidad machadiana y de los sentimientos más nobles y sinceros que un hombre pueda tener: eternizar la historia de la Almería antigua con una lírica tan perfecta como la misma perfección.

El mar y la ciudad antigua de Alfonso Berlanga huelen a inspiración y existencia, a generosidad y compromiso, a pasión por el lenguaje y a lectura; en suma, a homenaje a Almería; a la que quiere con la voz a ti debida de Ítaca y Homero, en un poemario, el cual se hace universal con una originalidad, que marca la diferencia. En su predestinado camino, la poesía de Berlanga es estética y ética, borgeana y nerudiana, estilística y humana, la cual conmueve y emociona por una sinceridad tan transparente. Una armonía, la cual, desde el silencio, proyecta su luz en el espejo de una tierra, que convierte en sol y métrica el tesoro de la lengua española; nombre, al fin, como aquel diccionario de Sebastián de Covarrubias y Horozco de 1611.

Viendo este mar, entre verde y azul, allí donde mejor se oye la Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125 de Beethoven: en la eterna mirada de la Alcazaba. O abriendo al destino las puertas de la esperanza para decirle a las horas es la memoria y la piel de su presente en la geometría de unos versos, que son el homenaje de su nombre. O, quizá, hablándole a la soledad del tiempo desde enero hasta diciembre a las seis en punto de la mañana. Cuando el recuerdo atardecía en la noche. Y Almería es fotografía entre versos, que van y vienen detrás de palabras; las cuales parecen inéditas. Y hoy sabemos que, entonces, en una casa de la Almedina.