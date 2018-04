¿A quién quieren engañar?

Sé que puede ser arriesgado, vista la situación del momento político catalán, el expresar la siguiente opinión: Puigdemont no es más que un cadáver político.

Algunos tratan de hacernos creer, dada la actuación del tribunal alemán, que tras su detención y puesta en libertad vigilada, comienza un camino que llevaría nuevamente al líder secesionista a la presidencia de la Generalidad, como paso previo a encabezar la República independiente de Cataluña.

En mi criterio, nada más lejos de la realidad, pues la jurisprudencia bábara se ha excedido en sus funciones, ya que en ese trámite de la euro-orden, la función específica de ese foro judicial era considerar si los delitos que el juez Llarena imputaba a Puigdemont, tenían o no correspondencia con tipos penales incluidos en la legislación del país amigo. A pesar de ello, el tribunal alemán descendió al fondo del asunto considerando, no sólo si el concepto rebelión era equiparable con la alta traición que recogen sus leyes, sino que profundizó sobre lo que es, o no, rebelión.

Tal actitud ha dado pie, seguramente, a que el juez instructor español pueda recurrir el dictamen de la justicia germana ante un órgano supremo comunitario, como es el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

Hay quienes puedan considerar que la rebelión sólo se produce cuando individual o colectivamente se actúa con un kalashnikov o lanzando bombas de mano, pero lo cierto es que existe una figura jurídica como es la incitación a la rebelión que, curiosamente, no realizan los "infelices" en un asalto o manifestación, sino que lo realizan aquellas personas que, desde su cómodo despacho, mueven y dirigen a los que se situan en la primera fila de los hechos violentos. ¿Acaso no se produjo violencia en el cerco de la Consejería de Economíade la Generalidad la noche-madrugada del 20 al 21de septiembre, en la que la muchedumbre, convocada por ANC y Omniun Cultural, tapaderas de la propia presidencia de la Generalidad, causaron daños materiales y físicos a miembros de las Fuerzas de la Seguridad del Estado, reteniendo a la comisión judicial que dirigía el registro y llegando incluso a arrebatar armamento a la Guardia Civil?

Esperemos que el Tribunal Europeo de Luxemburgo aprecie el exceso de atribuciones tomadas por el homólogo alemán y que, en su resolución, eche y tire por tierra la inoportuna e imprudente estimación de la Ministra de Justicia al afirmar que la libertad provisionaql de Puigdemont le hacía un hombre libre en un país libre, manifestación posteriormente desautorizada por el portavoz del Gobierno alemán.

El empecinamiento del presidente del parlamento catalán, señor Torrent al convocar por cuarta vez a la Cámara para intentar investir al diputado encarcelado,Jordi Sánchez, a pesar de que le consta la oposición de los cuatro diputados de la CUP y que sería imprescindible la autorización judicial del magistrado Llarena para permitir su presencia física en el parlamento, amén de la delegación de voto de todos los diputados que actualmente se encuentran huídos de la justicia española, no es más que una pura cortina de humo, una mera forma de ganar tiempo.

Una vez fallada la investidura de Jordi Sánchez, entiendo que se intentará una nueva investidura de Puigdemont, pues alimentan la ilusión, los independentistas, de que por medio de una supuesta presión internacional sobre el Gobierno de España, o por la modificación del Reglamento del propio Parlamento catalán, se permita el intento de investidura, no presencial, de Puigdemont.

Interesadament olvidan que, ni el juez Llarena permitirá la presencia física de Puigdemont en su intento de investidura, ni mucho menos el Tribunal Constitucional dejará de impugnar, previa solicitud de ilegalidad formulada por el Gobierno, su designación, lo que me permite calificar la pretensión de nombramiento de Puigdemont, como un ridículo "paripé"; pues incluso, creo que los propios promotores del nombramiento saben que no podrá nunca hacerse efectivo.

Mientras tanto, ¿quién se preocupa de los problemas cotidianos de Cataluña? Nadie. Si los maestros, los sanitarios, los farmacéuticos, los funcionarios públicos, incluso, los Mossos de Escuadra, cobran cada fin de mes, es porque el Gobierno de España, por medio de la aplicación suave del 155 de la Constitución, ha asumido directamente el pago, parte del control económico de la Generalidad. Lamentablemente, en el fondo, hay mucha gente que no le disgustaría que el 155 siguiera aplicándose en esta gran tierra,ahora, de conflictos.