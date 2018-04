De las trincheras a la bomba

Inglaterra estuvo muy implicada en el desmantelamiento del Imperio Otomano, utilizando a los árabes, a los que prometió con el apoyo de Lloyd George la creación de una nación árabe, en particular se comprometió con el Emir Faïçal, también con los Kurdas. Francia, que mantenía una guerra en Siria Intervino para que el proyecto de nación árabe no viese día y el territorio de los Kurdas fue repartido en las nuevas fronteras de Turquía, Irak, Siria e Irán. Los 440 artículos del Tratado de Versailles, no logró imponer una Paz permanente en Europa, imperan las contradicciones políticas y económicas a las que se añadían la ideológica y la de un nuevo concepto del reparto de la riqueza producida por el trabajo, siendo esto un cambio en las relaciones Capital / Trabajo. Inglaterra concedió en el1918 el derecho de voto a la mujer de 30 años de edad y Canadá el 24 /05/ 1918 a la mujer de 21 años de edad. El 11 /04/ 1919 los vencedores reunidos en Versailles aprueban una Carta Magna para regular las condiciones del trabajo a nivel Internacional, es la OIT, con sede en Ginebra y que desde el 1946 está bajo la ONU, la OIT es también designada OMT. Son 150 Estados que firman, esta Carta, la OIT tiene por misión velar por el respeto de las condiciones de trabajo en los países firmantes. Desde 1919, en Alemania, se suceden los Gobiernos de la República de Weimar, incapaces de dar solución al paro y a la miseria del pueblo alemán que se radicaliza. En el 1919 la extrema izquierda alemana lanza una revolución nombrada Espartakista,que fue reprimida de inmediato, lo mas grave fueron las luchas violentas entre el KPD (Partido Comunista Alemán) y la Social Democracia presente en el Gobierno de la República Weimar, esta situación creó un gran alboroto entre los Barones de las Industrias que difícilmente lograban equilibrar las actividades de sus empresas con la situación económica, los Barones temían ante todo una propagación en Alemania de la Revolución Bolchevique de Rusia, esto fue decisivo para que diesen todo su apoyo a un nuevo Partido el NSDAP, y financiaran su prensa el. "Völkischer Beobachter". Hitler fuerte de estos apoyos se convierte en el líder del Partido Nazi y se lanzó a la conquista del Poder, que lograría gracias a la capitulación de la Social Democracia y la complicidad de una Gran Burguesía que aspiraba a una Sociedad serena para restablecer sus negocios. El 30/1/ 1933 Hitler es nombrado Canciller del Reich (Jefe del Gobierno ), Hitler con sus acólitos había preparado este momento, creando su propia guardia Pretoriana « la SS » asociada a milicias privadas « la SA » de Ernst Röhm, también Hitler organizó una Policía Política la GESTAPOª, este conjunto de fuerzas violentas le permiten de instalar por el terror su « ORDEN ». Hitler para eliminar toda oposición o resistencia. El 27/02/ 1933, miembros de su Partido Nazi incendian el Reichstag (Parlamento) y culpan a los Comunistas de ser los promotores, Hitler exige todos los poderes y los obtiene el 24/03/1933 y el 14/07/1933 Hitler prohíbe todos los Partidos Políticos a excepción de su Partido Nazi, empieza la Dictadura. El 29/061934, Hitler hace asesinar por la SS a los principales jefes de la SA,(Sturmabteilung) y el 2/07/ 1934, matan en su celda a Ernst Röhm considerado un posible rival, la SA había ayudado Hitler a sentar su Poder en la Población .A partir de ese momento Hitler suspende la Aplicación del Tratado de Versailles y lanza toda la Industria de Alemania al rearme del país , ante una Francia incapaz de reaccionar estando sus políticos sumergidos en escándalos de corrupción y de rivalidades por la toma del Poder, Inglaterra se acomodaba de esta situación que le abría negocios. Es a partir del 1935 que los servicios secretos de Musolini empiezan a actuar en España, se presentan como vendedores ambulantes o como comerciantes, en realidad tomaban contactos y nota de todos los puntos estratégicos.