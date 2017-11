La utopía colonial

La conquista de Tetuán fue efímera y no fácil, los marroquíes opusieron una fuerte resistencia a lo que se añadía el cólera y las lluvias torrenciales, la superioridad militar de España se debía a su artillería y a sus tácticas de combate, optando por obligar las fuerzas marroquíes a mantener su presión en los limites de Ceuta mientras que el General Prim se abría una ruta lo largo del litoral con un ejercito de 9 Mil soldados no sin dificultades ya que debe enfrentarse al solo ejercito disciplinado del Sultán Mohammed Ben Abderrahmane y capitaneadas por su hermano Muley Abbas. El desembarco de tropas en diferentes puntos de la costa próximos a Tetuan, en El -Findeq y la desembocadura del Oued Martil, En la noche del 4 de febrero del 1860 el General Joan Prim hace bombardear la ciudad de Tetuan con 14 Morteros, continuando el domingo, el lunes al alba, el ejercito de Prim dividido en dos columnas entra en la ciudad y alza la bandera de los Borbones en el fuerte de Tetuan. También Larache y Asilah son bombardeadas el 25 y 26 de febrero y se persigue la marcha militar hacia Tanger, la diplomacia de Inglaterra intervino dando fin a esta euforia. El 26 de abril Leopoldo O'Donnell, firma el tratado de 16 folios, a Oued Ras, lo que le hace decir «Une guerra grande, para una paz chica». Después la ciudad de Tetuan es ocupada militarmente mientras no se pagasen los 20 Mil Duros de Oro equivalentes a 20 Millones de Piastras o 100 Millones de francos de la época, el santuario musulmán de Sidi Abd-Allah El - Beqqal es transformado en la Iglesia "Nuestra Señora de las Victorias", otras mezquitas son transformadas en depósitos de almacenamiento para el ejercito, la ocupación militar de Tetuán durará hasta el 2 de mayo del 1862. Esta Guerra no tenia un concepto Colonial, sus motivaciones eran en parte debido a la situación Social y Política en España a la cual la Corona debía dar una salida que le permitiese ocupar las diferentes facciones militares liberales y republicanas. La Corona obtuvo una victoria que exultaba una Sociedad acomplejada por todas sus guerras y territorios perdidos, también las compensaciones económicas eran muy importantes para la época e igual que las concesiones aduaneras y territoriales, este tratado dejaba la economía de Marruecos exangüe, le obligaba a pedir un préstamo a Inglaterra de 420Mil libras Oro reembolsable en 20 años. Cambien se obliga Marruecos a aceptar la presencia de misiones católicas. Marruecos tras esta guerra está doblegada y predispuesta a convertirse en el 1912 en el Protectorado compartido entre Francia y España, España solo sera el "Gendarme" frente a las tribus guerreras Rifeñas, garantizará a Francia e Inglaterra sus inversiones en Marruecos en lo que concierne la explotación de los yacimientos de minerales. España había perdido todo su Imperio en el 1898 después de la guerra declarada por USA por la explosión en su acorazado "le Maine" en el puerto de la Habana, España se vio obligada a vender Puerto Rico y las Filipinas por 20 Millones de Dolares, un año más tarde venderá a Alemania las islas Palaos, las Marianas y las Carolinas, solo conservará Ceuta, Melilla, la Guinea Ecuatorial e Ifni. España no podía tener vocación colonial ya que no tenía una Industria que necesitase imponer sus demasiás producidas a otras poblaciones que la suya, la industria española no cubría las propias necesidades del país, los medios de producción y la productividad no eran consecuentes, con una población obrera analfabeta en un 75% en el 1902, una mortandad infantil del 50%, y una epidemia de cólera del 1904 al 1906 que hace estragos principalmente en los barrios insalubres obreros. Son estas condiciones que desatan movimientos anarquistas que convierten la Barcelona industrial en la ciudad más agitada y violenta de Europa, surge una figura: "El emperador del Paralelo" Alejandro Lerroux que proclama legitima la violencia, lentamente España camina al desastre Social.