Adiós a más aulas sin 'alma'

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está llevando a cabo un plan de retirada de aulas prefabricadas que ha supuesto en el año 2017 la supresión de 185 de estas instalaciones provisionales, superando así el objetivo de las 181 que se había marcado para este ejercicio. Estas retiradas han beneficiado a 43 centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Actualmente, en las provincias de Córdoba y Jaén ya no hay ningún módulo prefabricado.

En la provincia de Almería la retirado 26 aulas en los siguientes cinco centros educativos: IES El Toyo, El Alquian, con 14 aulas, CEIP Diego Velazquez, El Ejido, con 2, CEIP Loma de Santo Domingo, El Ejido, con 4, IES Mediterráneo, Garrucha, con 4, CEIP Juan Andrés de Toledo, Zurgena, con 2.

La eliminación de estas aulas ha sido posible gracias a la finalización de obras que han creado nuevos espacios definitivos en estos centros o por no ser ya necesarias estas instalaciones para atender la demanda de escolarización.Hay que recordar que entre septiembre de 2015 y el año 2016 se retiraron ya un total de 206 aulas prefabricadas en Andalucía. Gracias a esta reducción, en la actualidad son sólo 233 los módulos prefabricados que estén en uso en los centros escolares andaluces, lo que supone una reducción neta del 37,5% respecto a los 373 edificios existentes en septiembre de 2012.

Las aulas prefabricadas son un recurso necesario en el sistema educativo para hacer frente a incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro, así como para hacer compatible la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en aquellos casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos. Actualmente no están previstas nuevas implantaciones de prefabricadas en los centros escolares, habiéndose producido las últimas al comienzo del curso escolar actual para atender las necesidades de escolarización o de ejecución de obras.

La delegada territorial de Educación en Almería, Francisca Fernandez, ha destacado el esfuerzo que realiza la Junta para eliminar en el menor tiempo posible estos módulos, que se precisan para realizar en los centros obras de gran envergadura y con una duración mayor a los periodos no lectivos, así como para atender nuevas necesidades de escolarización sobrevenidas.