Almansa: "No queremos dañar la imagen de Cítricos del Andarax S.A. por los vertidos"

Los últimos vertidos en el río Andarax pese a que los siete municipios que integran la comarca ya están conectados a la depuradora de El Bobar de la capital han levantado muchas ampollas y un culpable, Cítricos del Andarax S.A, según ha confirmado a este periódico el presidente de la Mancomunidad del Bajo Andarax, Juan Antonio Almansa que ya desveló el pasado martes que una empresa cítrica era la responsable de los últimos vertidos y que éstos no eran "aguas fecales" tras la denuncia del alcalde de Huércal, Ismael Torres.

Este periódico contactó ayer con las dos empresas cítricas instaladas en Gádor, SAT Cítricos Andarax y Cítricos Andarax S. A. La primera negó con rotundidad los vertidos y con la segunda no ha sido posible contactar aunque Almansa ha reconocido que se trata de ésta y ha recordado que se les ha remitido dos escritos para que regularicen su situación "siempre con la mayor discrección posible para no afectar a los trabajadores", ha insistido.

"Tenemos claro que no queremos dañar la imagen de una empresa de nuestra comarca pero las declaraciones del alcalde de Huércal han sido diferentes a las del resto que han actuado desde el prisma de no perjudicar a la empresa. Torres ha generado una alarma social cuando no son aguas fecales", apunta.

Ahora mismo la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía les ha tramitado los permisos necesarios para instalar una tubería de unos dos kilómetros de longitud que discurre por el cauce de la rambla del río Andarax y conectar con la acometida que hay en la barriada gadorense de El Ruiní y acabar con la problemática.