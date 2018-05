Amat: "La alcaldesa tiene abiertas las puertas de mi despacho"

El presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, tenía ganas de hablar de la polémica que existe actualmente con el Ayuntamiento de Cantoria por el traslado de la Unidad Técnica de Apoyo a Municipios (UTAM) del Medio y Alto Almanzora a Macael pero hasta el momento no se había pronunciado. Ayer, a preguntas de este periódico se mostró muy tajante: "La alcaldesa de Cantoria tiene siempre abiertas las puertas de mi despacho".

Amat ha sentenciado que "lo que no voy a aceptar nunca de nadie es un chantaje" y "si ella (en alusión a Purificación Sánchez) pretende cualquier cosa parecida a eso, será su problema".

El presidente ha incidido que "es mi obligación recibirla y atenderla" pero ha lamentado que la actuación de Sánchez, que ya ha comenzado una recogida de firmas para remitirlas al Defensor del Pueblo Andaluz, "ya ha puesto las tinajas antes de plantar los olivos".

El presidente ha recordado que "la oficina de Prestaciones Sociales no se cambia" de Cantoria y que el traslado de la UTAM responde a que "los funcionarios dijeron que no estaba en condiciones de ser utilizada para dar servicios a los ciudadanos. La alcaldesa lo sabe y no ha puesto ninguna medida. Se ve que no le gusta que la presidencia de la Diputación sea del Partido Popular. Ella sabe que su comportamiento institucional con esta casa ha sido totalmente diferente al que se ha tenido con ella".

En este sentido, sobre el burofax que Sánchez remitió a Diputación en marzo para conocer más datos sobre el traslado ante su total desconocimiento, Amat ha espetado que "no lo he recibido" y ha explicado que "nosotros no enviamos burofax. Si llama un día y no puedo atenderle, le devuelvo la llamada otro día. Yo no puedo adaptarme a las circunstancias de los 103 alcaldes".

Amat ha enviado un mensaje conciliador a la regidora invitándola a que vuelva a levantar el teléfono "porque mi secretaria estará encantada de atenderle".

El presidente de la institución supramunicipal también ha avanzado que por el momento "todavía no hay fecha para el traslado" y ha recordado que Diputación trata a todos los municipios por igual al recordar que Cantoria va a recibir 100.000 euros del Plan Especial de Inversión en Polígonos Industriales de la Industria del Mármol "como no poidía ser de otra manera".