Apoyo total a la candidatura gastronómica 'Almería 2019'

La Corporación de la Diputación Provincial de Almería han dado su apoyo unánime a la capitalidad gastronómica 'Almería 2019'. Así, ayer durante la celebración de un pleno ordinario los 27 diputados de la institución dieron luz verde a la moción institucional. El Pleno ha manifestado el respaldo al Ayuntamiento de Almería en esta iniciativa que posesionará la provincia de Almería como referente gastronómico a nivel nacional e internacional.

La iniciativa muestra el "apoyo total" de la Corporación Provincial a la candidatura que promueven la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Además, el Pleno ha manifestado su "plena disposición" a colaborar con el Ayuntamiento de Almería en cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir que la candidatura de Almería sea la ganadora. La moción ha incluido también la solicitud a los 102 ayuntamientos restantes de la provincia de forma que toda la provincia apoye este importante proyecto.

El Pleno manifiesta su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Almería

Además, la Diputación aprobó por unanimidad la Ordenanza que va a regir la Transparencia y el Buen Gobierno en la Institución. El nuevo documento unificará y dará publicidad a todas las prestaciones y servicios que desarrolla tanto de forma interna como con los ayuntamientos de la provincia, empresas y ciudadanos.

Este nuevo marco normativo tiene como objetivo facilitar y unificar, siguiendo un criterio unánime, la información que se ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto sobre la Diputación de Almería, así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla. La Ordenanza ha sido posible gracias al intenso trabajo en el que se han implicado todas las Áreas de Diputación

Es una herramienta que facilitará la implantación de la transparencia en el seno de las Instituciones y que servirá de apoyo para los ayuntamientos de la provincia. Además, clarificará la relación del ciudadano con la Administración y nos acercará mucho más tanto a las entidades locales como a los almerienses.

El vicepresidente, Javier A. García, agradeció el apoyo unánime de una Ordenanza que es "reflejo del compromiso y la voluntad del equipo de Gobierno y del consenso con todos los grupos políticos". No obstante, lamentó que el PSOE haya querido atribuirse el impulso a este reglamento cuando no ha dado muestras de transparencia en todo el mandato: "Hay un hecho objetivo. Usted no cuelga la agenda y cobra el mismo sueldo que el resto de los diputados. Y su compañero, que se sienta a la izquierda, si la cuelga. ¿No tienen en su grupo el mismo criterio?".

Esta ordenanza da un paso más allá y va a servir de base para que los Ayuntamientos puedan trabajar en materia de transparencia en sus municipios y toda una contribución para hacer más accesibles las administraciones.