El Ayuntamiento de Bacares paga casi 900 euros en multas del alcalde por aparcar de forma indebida en la capital

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bacares, Ricardo Pascual, quiere denunciar una situación insólita que se está produciendo en el Ayuntamiento y que ha provocado que los 244 vecinos de la localidad, tengan que pagar de su bolsillo, casi 900 euros de multas que han llegado al consistorio del coche municipal conducido por el alcalde socialista José Segura.

Esto es consecuencia, según explica Pascual, no solo del mal estacionamiento, sino también de no identificar al conductor cuando es requerido por el Ayuntamiento de Almería, y además, de no pagarlas dentro de los plazos establecidos por ley (con lo que se podría conseguir una reducción del 50%) sino que se espera a que se embargue al Ayuntamiento con el correspondiente perjuicio para el mismo.

Desde el PP señalan que es vergonzoso que los vecinos tengan que pagar la “negligencia” de su alcalde al frente del volante, máxime cuando la mayoría de las multas son por estacionar en zona de carga y descarga y en paradas de autobuses en el centro de Almería, concretamente en el Paseo de Almería y en Artés de Arcos, existiendo varios parking a los que puede acceder sin problemas, y dejar el coche municipal bien estacionado.

Ricardo Pascual afirma que el alcalde debería “sonrojarse” con actitudes como ésta, en la que demuestra que prefiere “pagar con dinero de todos sus estacionamientos indebidos, en lugar de hacerlo de su bolsillo, y eso a pesar de que gana más de 21.000 euros al año por gobernar un pueblo de 244 habitantes”.

Por otra parte, en su labor de fiscalización desde la oposición, el portavoz del PP afirma que examinando las cuentas del Ayuntamiento, ha podido comprobar además que hay gastos pagados en cinco restaurantes de la capital, por un importe de 438,25 euros. Algunas de esas facturas se abonaron a avanzadas horas de la madrugada, y por su contenido “presuntamente creo que no se trata de reuniones de trabajo, sino más bien de consumiciones personales en las que van incluidas hasta las copas”.

“Me parece muy bien que este señor salga y disfrute de la vida, pero es vergonzoso que lo haga a costa de los bacareños. Los vecinos y la institución que preside se merecen un respeto que este señor no tiene, por eso le exigimos que de la cara y explique estas tropelías que sólo repercuten en su beneficio personal y que van en detrimento del municipio y de sus arcas municipales”, afirma.

“En lugar de invertir en las necesidades que hay en la localidad, como mejorar las instalaciones deportivas o el acceso al municipio, el alcalde malgasta el dinero en cenas y copas. Por ello, y por las continuas multas a los que todos los vecinos tienen que hacer frente, le exigimos a José Segura explicaciones. Señor alcalde, Bacares no es su cortijo por mucho que usted lo desee”, ha señalado.

Finalmente, concluye señalando que como portavoz de la oposición y para clarificar el destino de los fondos municipales “exijo al alcalde que devuelva el dinero que ha sido cargado de forma indebida al Ayuntamiento y sus vecinos”.