El Ayuntamiento paga 900 euros en multas del coche del alcalde

El Ayuntamiento de Bacares está envuelto en una nueva polémica. Si el año pasado el PP denunciaba que el alcalde, José Segura (PSOE), viajó hasta Cataluña con el coche oficial para una asunto personal, o que varios vehículos municipales estaban utilizando gasóleo B, ahora este pequeño municipio de apenas 244 habitantes está de nuevo en el ojo de huracán mediático porque según ha informado Ricardo Pascual, portavoz del PP, el Ayuntamiento ha abonado casi 900 euros de multas del vehículo conducido por el regidor.

Esto es consecuencia, según explica Pascual, no solo del mal estacionamiento, sino también de no identificar al conductor cuando es requerido por el Ayuntamiento de Almería, y además, de no pagarlas dentro de los plazos establecidos por ley (con lo que se podría conseguir una reducción del 50%) sino que se espera a que se embargue al Ayuntamiento con el correspondiente perjuicio para el mismo.

Desde el PP señalan que es vergonzoso que los vecinos tengan que pagar la "negligencia" de su alcalde al frente del volante, máxime cuando la mayoría de las multas son por estacionar en zona de carga y descarga y en paradas de autobuses en el centro de Almería, concretamente en el Paseo de Almería y en Artés de Arcos, existiendo varios parking a los que puede acceder sin problemas, y dejar el coche municipal bien estacionado.

Por otra parte, en su labor de fiscalización desde la oposición, el portavoz del PP afirma que examinando las cuentas del Ayuntamiento, ha podido comprobar además que hay gastos pagados en cinco restaurantes de la capital, por un importe de 438,25 euros. Algunas de esas facturas se abonaron a avanzadas horas de la madrugada, y por su contenido "presuntamente creo que no se trata de reuniones de trabajo, sino más bien de consumiciones personales en las que van incluidas hasta las copas".

Segura acusa a Pascual de "mentir" al haber pretendido imputar estos gastos a la persona del regidor, "conociendo perfectamente la naturaleza del gasto" y ha aclarado que las sanciones de tráfico "se refieren a multas de aparcamiento del vehículo municipal en Almería que tienen entre 7 y 15 años de antigüedad". "Hace justo siete años que, para evitar sanciones, se acordó en el Pleno que en los viajes a Almería se estacionaría el vehículo oficial en un aparcamiento público y se realizarían los desplazamientos a pie o en taxi", ha recordado el alcalde, lo que ha permitido que "no llegue ni una sola sanción de tráfico en los últimos años al Ayuntamiento".

Respecto a las comidas, el regidor apunta que "se corresponde con facturas o tickets de caja de cafeterías y restaurantes de Almería del día 22 de julio de 2009, correspondientes a cenas de los participantes en el Campo de Trabajo Voluntario que se celebró con jóvenes de varios países en el municipio en 2009, con actividades y trabajos en el municipio, y que contaba, con una excursión cultural a Almería de un día".