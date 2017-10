El Ayuntamiento que más de 300 residentes comunitarios confirmen su residencia

El Ayuntamiento de Mójacar ha logrado que más de 300 residentes comunitarios confirmen su residencia y así evitar perder población. Según han informado, la cifra de ciudadanos extranjeros que debían confirmar su residencia hasta marzo ascendía a 2.321, de los cuales el Ayuntamiento, y tras varios meses de trabajo ha conseguido que 332 confirmen su residencia, a la espera de seguir aumentando esta cifra. El resto, 1.989 ciudadanos extranjeros, ya no están residiendo en el municipio ya que han regresado a sus países de origen, han cambiado de población, de domicilio e incluso algunos han fallecido.

Desde el consistorio han recordado que "es muy importante que todos los residentes comunitarios renenueven su residencia cada dos años si no están inscritos en el Registro Central de Extranjeros o cada cinco años si están inscritos, ya que de lo contrario los ayuntamientos tienen la obligación de trasladar al Instituto Nacional de Estadística si esas personas residen o no en el municipio, y de no ser así solicitar al Consejo de Empadronamiento la baja por inscripción indebida". El INE exige a todas las corporaciones locales que cumplan dicho trámite. De ahí que el Ayuntamiento de Mojácar haya puesto todos los medios para que haya el mayor número de confirmaciones, siempre pensando en la población extranjera que reside en el municipio. "Han sido varios meses de trabajo y esfuerzo que se han realizado por parte del Departamento de Estadística conjuntamente con la Policía Local para poder lograr que todos estos residentes puedan haber confirmado su residencia y así poder seguir empadronados en Mojácar".