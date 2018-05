Benahadux descubre una estatua en homenaje a los antiguos mineros de La Partala

El Ayuntamiento de Benahadux ha rendido un emotivo homenaje a los antiguos mineros del municipio coincidiendo con la conmemoración del 1º de Mayo.

La alcaldesa de la localidad, Mª Carmen Soriano, acompañada por todos los concejales del equipo de gobierno, se encargó de descubrir una estatua en memoria de todos aquellos mineros de Benahadux y del resto de la provincia que trabajaron en las minas de azufre de La Partala, cuya actividad abarcó de 1919 a 1952. La estatua de bronce, ubicada en el Parque Central, ha sido realizada por el escultor Javier Galán y representa la figura de un minero orgulloso de su profesión.

Acto institucional

El acto continuó en el Centro Cultural con la asistencia de alrededor de doscientas personas, entre ellas el diputado nacional Juan Jiménez y los diputados provinciales Francisco García y Ángeles Castillo. En primer lugar, la concejal Loli Fernández leyó un sentido poema de la vecina Carmen Martínez dedicado a los mineros. Acto seguido intervino Francisco Soriano en representación del gremio. Se mostró muy emocionado puesto que el homenaje coincidió con el 94 cumpleaños de su padre Emilio, leyenda viva de una época llena de penurias. “Picaban azufre a trescientos metros de profundidad, sin medidas de seguridad y ganando 8 pesetas a la semana para sacar adelante a sus familias”. La concejal Maruja Guirado le entregó una placa homenaje en representación del Ayuntamiento.

Posteriormente intervino la alcaldesa Mª Carmen Soriano, quien comenzó su intervención con un “yo sí te creo”, en apoyo a la mujer víctima del caso de 'La Manada'. También tuvo palabras de recuerdo a todos los mineros y descendientes que viven y trabajaron en el pueblo de Benahadux. En la lectura del manifiesto del 1º de Mayo, reivindicó una serie de mejoras laborales y sociales así como la defensa de los servicios públicos. “Como alcaldesa de Benahadux e hija de un trabajador que luchó por sus derechos y libertades, que junto a todos vosotros celebraba este día con mucha ilusión, muestro mi apoyo y solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo y de nuestro país, y me pongo de su parte en la defensa de sus derechos”.

Por último intervino la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, quien recordó con orgullo la creación en 1930 de la sección sindical de mineros en Benahadux. “Afortunadamente las condiciones del sector han cambiado mucho y es bueno aprender del pasado para no volver a equivocarnos”. La dirigente sindicalista denunció la pérdida de numerosos derechos para los trabajadores desde el año 2008 e instó a los ciudadanos a recuperar lo perdido. “Es tiempo de ganar, no podemos ser un país conformista”. La concejal Loli Plaza le entregó un ramo de flores por su participación en un acto que concluyó con la interpretación de 'La Internacional', y un aperitivo amenizado por Manuel Ferre en el que no faltó el clásico de Antonio Molina 'Soy minero'.