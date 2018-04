Campaña para que los vecinos actualicen sus datos digitales para el Servicio Tributario

Desde el Ayuntamiento de Pulpí se ha informado de la puesta en marcha de una campaña impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Diputación Provincial de Almería, cuyo objetivo es que el contribuyente actualice sus datos de comunicación electrónica. De esta forma, los pulpileños, al igual que el resto de ciudadanos de la provincia, recibirán todas las comunicaciones referentes a sus recibos municipales directamente por e-mail o por mensaje de móvil, eliminando así el papel, con lo que se contribuirá al ahorro y la optimización de recursos.

No obstante, durante el ejercicio 2018 se enviarán por correo postal aquellos recibos no domiciliados y cuyo contribuyente no disponga de correo electrónico en la base de datos de la institución provincial.

Para cualquier aclaración, los interesados pueden contactar con el Servicio de Administración Tributaria, de la Diputación de Almería, situado en las oficinas del Ayuntamiento de Pulpí. El horario de atención al público es de lunes a viernes laborables, de 9 a 14 horas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pulpí informa a las Personas Jurídicas, Entidades sin personalidad jurídica, notarios, registradores de la propiedad, registradores mercantiles y actividades profesionales que requieran colegiación, aquellos que representen a un interesado que esté obligado y empleados de la Administración Pública de su obligación de actualizar sus datos de comunicación electrónica en la base de datos del consistorio, además de informar a las personas físicas de la importancia de hacerlo, aunque no estén obligadas.