Cantoria 'saca las uñas' ante Amat y tilda de "cacicada" el cambio de la sede técnica

La alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, ha dejado bien a las claras que con los intereses y el bienestar de sus vecinos no se juega. Ayer lo demostró en la sede provincial del PSOE en la capital, cuando acompañada por el portavoz socialista en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, denunció las "zancadillas" y "cacicadas" que el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, está ejerciendo sobre su localidad.

"Un pueblo siempre tiene que brillar con luz propia y todos tienen que hacerlo por sus propios méritos. Si Diputación quiere ayudar a uno no puedo hacerlo quitándole los servicios a otro y desmantelándolo", ha denunciado la regidora tras conocer "vía Twitter y Facebook" que la institución supramunicipal va finalmente a proceder al traslado de la Unidad Técnica de Atención a Municipios (UTAM) situada en Cantoria, y que da cobertura a toda la comarca, a Macael.

Sánchez ha enumerado cada uno de los "infructíferos" contactos que ha tratado de mantener desde agosto con el equipo de Gobierno de Diputación. Finalmente, se vio obligada a enviar un burofax hace cerca de un mes al entender que, con esta solicitud sí, "tendrían que atenderme". "Ya que no respondieron en el pleno, ni a mis llamadas, ni a lo acordado en el pleno de Cantoria para ceder, si necesitaban, un local más amplio para la UTAM, me vi obligada a enviar el burofax". Un documento que ha presentado a los medios y que se adjunta en esta información junto al acuerdo plenario en el que el PP de Cantoria se abstuvo al apuntar, según se recoge en la acta del pleno, "hasta que no tengan más datos sobre el asunto".

La regidora, que ha mostrado en todo momento su malestar, se ha cuestionado frente a los periodistas " qué miedo tiene Amat a recibirme y a que hable con él y por qué se esconde" y ha pasado al ataque al recordar que si "se han inhabilitado a muchos alcaldes por ocultar información, ¿hasta qué punto puede estar Diputacion haciendo esto sin que se inhabilite a nadie. ¿No habría que inhabilitarlos?", en referencia al último alcalde inhabilitado, el de Carboneras Salvador Hernández.

Sánchez ha definido este traslado como un "movimiento electoral" y ha lanzado un órdago: "El PP no va a volver a gobernar en Cantoria en mucho tiempo y lo que intentan es hacer daño al equipo de gobierno".

A pregunta de los periodistas, tanto Lorenzo como Sánchez han afirmado desconocer cuándo se producirá el cambio y apuntan que no tiene que pasar por pleno por lo que la decisión "es una clara cacicada". De hecho, de forma irónica que "estaremos pendientes al Twitter para que nos informen cuál es el siguiente paso".

Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno de Diputación y han declinado hacer nuevas declaraciones remitiéndose al comunicado que emitieron el miércoles y en el que apuntaban que "el Centro de SErvicios Sociales va a seguir abierto" y solo se traslada la "Unidad Técnica de Apoyo a Municipios".