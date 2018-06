Capital de la ilusión y el futuro laboral

Área expositiva con cuatro rincones temáticos

La feria cuenta con un área de conocimiento en la que se han desarrollado ponencias sobre emprendimiento y la primera edición del concurso de videoexperiencias 'Show what you do', con el que se reconoce el esfuerzo innovador que el profesorado y el alumnado realizan en el ámbito escolar para el fomento y el desarrollo de habilidades emprendedoras; así como un área expositiva compuesta por cuatro rincones temáticos: tecnología creativa, empresa, medio ambiente y cambio social