Dalías clama por la parada de bus de Celín

Mas de cien personas se reúnen en Celín para reivindicar que no se les quite la parada de autobús. Tras las obras de mejora en la carretera entre Dalías y Berja, la empresa concesionaria ha dejado sin servicio público de autobuses a más de 500 vecinos de Celín. Hay que recordar que en la provincia hay 36 municipios, con parada de autobús, más pequeños que este núcleo urbano. El Ayuntamiento de Dalías, encabezado por su alcalde Francisco Giménez, ha mostrado su "apoyo total" para "defender los intereses de los ciudadanos y no los intereses económicos de una empresa que basa su actividad solo en el beneficio económico". "Ha quedado de manifiesto la unidad de todo el pueblo de Celín y de todo el municipio de Dalías en la defensa de los intereses de toda la población. Estando dispuestos a llevar a cabo acciones para recuperar la parada de autobús que se le ha quitado". Los vecinos se han organizado y preparan medidas reivindicativas.