Denuncian la eliminación de una plaza de limpieza en el IES Juan Rubio

Desde inicios del curso, el IES Juan Rubio Ortiz ha pasado de contar con tres personas para su limpieza a dos. Concretamente la Delegación de Educación trasladó una de las personas del servicio de limpieza al IES de Olula.

El alcalde, Raúl Martínez, ha manifestado su oposición a esta medida "porque, afecta a la limpieza del centro y a la calidad del servicio que se merecen los más de 500 alumnos y profesores que diariamente pasan por sus aulas".

Todos los representes educativos, AMPA, delegados de Alumnos y Equipo Directivo se han manifestado en contra de esta media tan perjudicial para el centro y así se lo han hecho saber a la Delegación que hasta el momento no ha solventado el problema. Dice el alcalde que "no solo no han atendido, desde la Delegación, las reclamaciones que se le hacen desde el Centro sino que parece ser que ya han amortizado la plaza lo que viene a indicar que la Delegación ya ha asumido el recorte en el personal de limpieza y no piensa rectificar esta medida". Añade que "aunque no nos corresponde, vamos a ayudar al centro y hemos mandado un mes una persona de limpieza como apoyo, debido que, por la escasez de personal, el centro se encuentra con una falta de limpieza muy preocupante" ya que las dos personas que hay no pueden abarcar tanto trabajo".