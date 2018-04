Denuncian la intención de la Junta de derribar más viviendas

La Asociación Urbanística Almanzora-No, ha emitido un comunicado de prensa dando a conocer el caso de la familia Payne, británicos septuagenarios, atrapados en lo que el colectivo denomina "el laberinto urbanístico andaluz".

En el escrito, la plataforma asegura que "la Junta insiste en la demolición de la vivienda de estos señores, pese a que tienen licencia urbanística de construcción, licencia de primera ocupación, su casa está inscrita en el Registro de la Propiedad, con una escritura, donde figuran los sellos de pago de impuestos de la Junta de Andalucía y pago de notario".

La presidenta de AUAN, Maura Hillen no entiende "el empeño de la Junta en demoler la vivienda de estos señores. De hecho, el mismo Ayuntamiento de Albox emitió un informe para el Juzgado donde declaraba que consideraban oportuno regularizar la vivienda mediante la figura de lo que se llama un AFO (Asimilado Fuera de Ordenación). Pese a ello, y sin respetar la autonomía local en asuntos urbanísticos, la Junta pide su propio informe a la misma Junta, informe que dice que se debe demoler la vivienda. Por si ello no fuese suficiente, la Junta argumenta que a los Payne no se les debe indemnizar, pues no les considera que son terceros de buena fe".

Hillen, en el mismo escrito enviado a la prensa, hace una reflexión "yo me pregunto por qué se han demolido tres viviendas de británicos en el Valle del Almanzora, y ¿por qué sólo viviendas de británicos? No lo entiendo".