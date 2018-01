Desacuerdos por el retraso en las obras del Museo de Historia

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial criticaba ayer el "injustificado retraso de cuatro años de la administración supramunicipal en la entrega" de la obra del Museo de historia de Serón al Consistorio". El portavoz socialista y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, explicó que, "tras examinar el expediente no existe causa ni justificación alguna para que la empresa comenzara los trabajos, cuando el plazo de ejecución ya casi había expirado, ni mucho menos para que este plazo legal, de cuatro meses, pasaran a convertirse en cuatro años".

Poco después salía en defensa de la Diputación Provincial el diputado de Fomento Óscar Liria, que lamentaba que " la irresponsabilidad del portavoz del Grupo Socialista al denunciar los retrasos en la ejecución de la obra del Museo de Historia de su municipio". Liria recordó que el equipo de Gobierno de Serón "es muy responsable de esta situación por haber obviado la aprobación del proyecto modificado de final de obra y no haber atendido a los escritos de Diputación en más de año y medio: No sabemos cómo funcionarán en su municipio, pero por ley no se puede recepcionar una obra sin que el proyecto fin de obra haya sido aprobado por parte de los plenos".

Liria reveló la complejidad de estas obras, al ser una segunda fase de una anterior de estructura: "Es una obra compleja porque no es de nueva planta, sino que es la continuación de otra ejecutada anteriormente por otra empresa".