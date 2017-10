Diputación y Obispado restaurarán 24 iglesias de diferentes municipios

La Diputación Provincial y el Obispado de Almería suscribieron ayer por la mañana un convenio de colaboración por el que invertirán 445.000 euros en la restauración de 24 iglesias de 17 municipios de la provincia. Una apuesta por la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia que ha permitido desde 2012 destinar cerca de un millón de euros en la rehabilitación de 74 iglesias.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, puso de relieve la importancia del acuerdo, que se vuelca especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes en los que las iglesias constituyen, en algunos casos, el único monumento de valor histórico-artístico con el que cuentan.

Las remodelaciones se realizarán en municipios que tienen menos de 5.000 habitantes

"Este acuerdo va a permitir restaurar 24 iglesias de 17 municipios, muchos de los cuales no pueden hacer frente a esta actuación y a los que tendemos la mano sin dudarlo. Y es que, no sólo firmamos convenios con la Diócesis, también lo hacemos con la Guardia Civil para restaurar casas-cuarteles, con ayuntamientos para el arreglo de carreteras, etc. La Diputación, y así lo viene demostrando en los últimos seis años, es la administración más cercana y que siempre está ahí cuando más lo necesitan sus pueblos y los almerienses", manifestó Gabriel Amat.

Asimismo, destacó que este acuerdo no sólo se renueva, año tras año, sino que además refuerza su inversión y el número de actuaciones a ejecutar en cada ejercicio con el fin de mejorar la oferta turística y cultural de la provincia: "Llevamos firmando este acuerdo con el Obispado desde 2012 con el objetivo de llegar a todas las iglesias de la provincia y ponerlas en valor como pilar histórico, artístico y cultural".

Por su parte, el obispo de Almería, Adolfo González explicó que con este convenio se vienen a paliar "muchas de las necesidades que tienen estos edificios singulares que son parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Son más de 400.000 euros que rehabilitarán las cubiertas de los templos, eliminación de humedades, evitar que se deterioren a causa de esas humedades los bienes muebles que hay dentro como los retablos, en definitiva, tareas importantes para las que este acuerdo es prioritario".

Por último, el Obispo ha explicó la función pública que realiza el convenio ya que "además de actos de culto son un gran atractivo para visitas turísticas y actos culturales y en definitiva, son patrimonio histórico y artístico de gran valor en nuestra provincia".

El acuerdo está dotado con una inversión de 445.000 euros del que la Diputación Provincial aportará 245.000 euros y el Obispado de Almería 200.000 euros. La relación de los templos en los que actuará la Diputación será la iglesia de la Inmaculada Concepción de Adra, Santa María de la Cabeza de Antas, Santa María del Rosario de Santa Fe, Ermita San Juan Evangelista de Gádor, iglesia de Polopos, Lucainena de las Torres, Santa María de Lúcar, San Sebastián y La Asunción, Olula Del Río y Las Pocicas de Albox.

Por su parte el Obispado va a restaurar la iglesia de San Antonio de Padua en Almería, San Pío X de Almería, Santa Mª Belén de Almería, Santa María de Albox, Santa María de la Cabeza de Antas, Santa María del Rosario de Gádor, La Fuensanta de Huércal de Almería, Santa Ana de Íllar, San Juan Bautista de Instinción, Nuestra Señora del Rosario de Lubrín, Santa María de Lúcar, Santa María La Mayor de Padules, Santa María de Rioja, Santa Cruz de Marchena, La Encarnación de Tahal y Santa María de Velefique.

De esta forma ambas organizaciones provinciales pretenden poner en valor la riqueza artística de la provincia de Almería.