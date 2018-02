Exigen a Amat un Plan de Instalaciones Deportivas "real y creíble"

El Grupo Socialista en la Diputación ha exigido al equipo de Gobierno del PP la puesta en marcha de facto de un Plan de instalaciones deportivas. El diputado Domingo Ramos ha recordado que en la última sesión plenaria los socialistas valoraron el Plan General de Deportes para 2018 que trasladó el Gobierno provincial, pero que dicho documento estaba "incompleto" al no presentar memoria económica ni instalaciones deportivas o equipamiento a acometer en concreto. De esta manera, ha descrito, es sólo "una mera proposición de intenciones" dado que en el plan "recoge las actividades que se quieren organizar durante todo el año, así como las líneas y criterios de actuación, algo que los socialistas ya conocemos y a lo que le hacemos seguimiento", ha argumentado Ramos. Al contrario, ha dicho, "los socialistas demandamos desde 2011 dos planes: uno de equipamientos y otro de instalaciones deportivas que cubran las necesidades de todos los pueblos".

Al diputado socialista no le parece lógico que en siete años el equipo de Gobierno del PP no haya sido capaz de realizar un diseño "real y creíble" de las actuaciones que pretende llevar a cabo en las instalaciones deportivas de la provincia. "Muestran un gran desinterés en este sentido", ha criticado y censura al presidente de Diputación y del PP, Gabriel Amat, que en el municipio del que es alcalde, Roquetas de Mar "se jacte de invertir tres millones de euros en un año en instalaciones deportivas cuando en siete años no ha sido capaz de diseñar un plan para el resto de municipios a los que también representa", le ha recordado.