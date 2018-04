La Geoda de Pulpí abrirá al mundo en 2019 tras dos décadas desde su hallazgo

El municipio de Pulpí vivió ayer un "día histórico", en palabras de su alcalde, Juan Pedro García, al producirse la firma del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento para poner en valor su gran joya natural: la Geoga Gigante ubicada en la barriada de Pilar de Jaravía. El importe de la actuación asciende a 498.891 euros de los que la Institución Provincial financiará 200.000 euros.

Las obras, que darán comienzo este mismo mes, permitirán que sea visitable a partir del año que viene cumpliéndose así dos décadas desde su descubrimiento en diciembre de 1999 por parte de miembros del Grupo Mineralgoista de Madrid en la Mina Rica ubicada en la Sierra del Aguilón.

"Poner en valor la Geoda ha sido nuestra meta desde que llegamos al Ayuntamiento. No entendíamos cómo desde que se descubrió no era posible visitarla. Gracias a este convenio comenzaremos con las obras de rehabilitación que en una primera fase, mejorarán la seguridad de la cueva y en la segunda, la harán visitable", aseguró ayer García durante la rueda de prensa en el Palacio Provincial junto al presidente de Diputación, Gabriel Amat, y el vicepresidente, Javier A. García.

El objetivo de las obras no sólo es que los visitantes puedan contemplar la geoda, sino que visiten una buena parte de la Mina Rica, que alberga un rico y singular patrimonio geológico. A lo largo de sus más de 350 metros de galerías y tres niveles de explotación los futuros visitantes podrán observar otras geodas de yeso de menor tamaño que la Geoda Gigante (existe en particular una de unos 4 metros de desarrollo que está en una de las paredes de una cámara de explotación), una mineralogía singular con cristales de yeso, celestina y barita, espejos de falla, plegamientos, espeleotemas, etc, un rico y singular patrimonio geológico que sorprende al visitante.

"La Geoda de Pulpí es una joya turística de la provincia que por su valor, es única en Europa y en el mundo. No podía permanecer por más tiempo escondida. Vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Pulpí, como lo hemos hecho desde el primer momento para poner en valor este monumento natural y contribuir a que los millones de turistas que vienen a nuestra provincia puedan disfrutar de nuestras excelencias como nuestra gastronomía, monumentos y maravillas de la naturaleza como ésta" ha explicado Gabriel Amat.

El presidente también ha apuntado que "a veces tenemos en la provincia espacios singulares como la Cascada de Padules que gracias a la apuesta de la Diputación ha sido mundialmente conocida. Con la Geoda de Pulpí queremos hacer lo mismo. Su puesta en valor hará que se conozca y que se admire dentro y fuera de nuestras fronteras" y la ha comparado con otro monumento subterráneo: "otros disfrutan de las Cuevas de Nerja y nosotros lo haremos con la Geoda de Pulpí".

El alcalde ha precisado que para preservar este elemento natural se abrirá un ventanal en la cavidad "para poder verla sin entrara través de la galería".

Los trabajos se desarrollarán en dos fases y culminarán el año que viene, momento en el que se podrá visitar. Hasta el momento, más d 40.000 personas han podido visitarla de manera virtual gracias a la recreación informática 3D ubicada en el Castillo de San Juan de los Terreros.

La geoda se localiza en uno de los niveles más profundos de la explotación minera, a más de sesenta metros de profundidad.