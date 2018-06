Huércal de Almería acoge la presentación del libro de David Capel sobre la vida del cura José J. Guirado

El libro, titulado José J. Guirado Manchón de tan feliz recuerdo, es el cuarto para el autor huercaleño David Capel Sánchez, profesor jubilado de Geografía e Historia que ha desarrollado su carrera en la antigua Universidad Laboral de Almería (hoy, instituto Sol de Portocarrero) y el instituto Celia Viñas.

Un recuerdo que perdura generación tras generación

Con una primera edición que se podrá adquirir desde el mismo día del acto de presentación, el libro narra la historia del célebre sacerdote José Jesús Guirado, que entre 1968 y 1991 estuvo a cargo de la parroquia de Huércal de Almería, donde supo cómo hacerse querer por los vecinos de todas las edades y condiciones: aún hoy, como narra el autor del libro, son muchas las casas de Huércal de Almería en las que hay fotos de este párroco que cuelgan de sus paredes y que lucen enmarcadas en los muebles.

José Jesús Guirado marcó muchas vidas y quedó para siempre en el recuerdo de sus habitantes generación tras generación. Datos, fechas, anécdotas, fotografías y muchos recuerdos llenan las páginas del libro y permitirán acercarse al personaje y su recuerdo.

Apoyo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, desde su área de Cultura, no ha dudado en organizar y dar soporte a la presentación de este libro. Según reconoce la concejala de Cultura, Mª Dolores Salmerón, «es tal la pasión, la admiración y el cariño con el que todo el mundo habla de este sacerdote que me da pena no haber podido conocerlo, pero gracias a este libro vamos a poder saber detalles sobre su persona y lo que fue su vida y su forma de actuar. Seguro que será un éxito».

Presentación y música

David Capel estará arropado el viernes por una nutrida representación del Ayuntamiento: la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Mª Dolores Salmerón; el concejal de Obras Públicas, Agricultura y Deportes, Juan Ibáñez; Mª del Carmen Andújar, que ha colaborado en el libro; Alfonso Arcas, sacerdote y compañero de estudios de Guirado, y Ramón Bogas, párroco de Huércal de Almería.

Como es habitual en sus presentaciones, David Capel obsequiará a los asistentes al final del acto un recital como tenor, acompañado por la soprano María Reyes Pérez.