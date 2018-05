Influencia del clima en los habitantes de Dalías

Rodríguez Carreño, Manuel: Topografía Médica y Estadística de la villa de Dalías. Almería, 1859.

(Transcripción: Pedro Ponce Molina)

El dalieño tiene respeto a la autoridad, el apego a las costumbres y una credulidad perjudicial

EL hombre, la criatura predilecta de la creación, ha recibido entre otras prerrogativas admirables la de poder vivir en todos los parajes de la tierra. Pero sensible a las impresiones exteriores halla en los diferentes climas que visita o se establece, modificadores poderosos que ejercen directamente en su organización una acción especial, y cambian su aptitud funcional, moral y física de un modo muy notable. Los habitantes de Dalías colocados entre dos influencias contrarias de localidad y temperatura, el frío húmedo de la montaña y el calor de la costa, ni pueden ser excitados por éste exageradamente ni tampoco caer en la inercia por la acción de aquel, teniendo que participar de las ventajas e inconvenientes de cada uno y prestarse su organismo al resultado del contraste de estas dos fuerzas opuestas o sea a un término medio climatérico, que es el que se observa en los países llamados templados. Esta es la razón porque ni puedan tener efecto en ellos de un modo permanente la lentitud de la hematosis, la disminución de la sangre y el entorpecimiento del círculo que son la consecuencias del aire frío y húmedo y los tristes atributos del temperamento linfático, ni tampoco la exaltación de la sensibilidad, el aumento de energía de los órganos y la aceleración de los movimientos vitales que resultan de las condiciones locales inversas, y son tan a propósito para el predominio nervioso. Por eso los moradores de esta villa presentan casi todos los caracteres del temperamento linfático-nervioso, al cual por otra parte ayudan la clase de alimentos y algunos de sus hábitos, y con poca frecuencia el nervioso-sanguíneo-venoso o bilioso de los antiguos y el sanguíneo arterial y venoso; y por eso en general son de color blanco y pálido, de fibra blanda e impresionable, de entendimiento claro y tienen mucha propensión a las enfermedades escrofulosas y a las afecciones de los nervios, no menos que a la tuberculosis sangrienta hidra de las regiones templadas que tan despiadadamente busca sus víctimas en la edad más risueña de la vida. De ahí nace a la vez que su carácter sea bondadoso, su trato apacible y suave, y sus costumbres morigeradas, y que esas violentas pasiones que ciegan al bilioso y ese tropel de ideas que asaltan al sanguíneo no se observen en ellos, y menos los detestables crímenes con que han manchado la historia de la humanidad, esas constituciones fogosas y atrabiliarias al lado es verdad de las grandes acciones que sólo ellas han podido producir. Pero en cambio la política, esa inquieta deidad de nuestras sociedades modernas, no habiendo alcanzado aquí el grado de tolerancia que la civilización permite, les proporciona disgustos y sinsabores que no dejan de influir en el estado de su salud y derraman la discordia en el seno de las familias. Tiene además el dalieño otras cualidades que prueban su natural docilidad, como son el respeto a la autoridad, el apego a las costumbres de sus mayores y una credulidad que muchas veces le perjudica, y es religioso por demás, aficionado al estudio, modesto en el vestir y sobrio en sus comidas, las cuales consisten ordinariamente en el pescado, las frutas y el panizo. Como todos los pueblos, da culto a ciertas preocupaciones y errores particularmente en lo que atañe a su conservación y salud, que explotan con primor y descaro los muchos curanderos que pululan en el país predicando la supremacía curativa de las sobas, del masaje, la fatalidad de los años bisiestos y el mal de ojo con otros absurdos de este jaez. Gustan mucho de las fiestas sagradas, sobre todo de las fúnebres y dan a sus exequias un aparato imponente conservando el luto a los difuntos ilimitado tiempo. También son aficionadísimos a los baños y a la música, y aman mucho la agreste independencia de la vida del campo y de las granjas en cuyos puntos pasan la mitad del tiempo, y en general son de buena talla y airosa compostura, y las mujeres chistosas y entendidas, de rostro afable y dulce mirar.

La nubilidad se anuncia prematuramente (de los 13 a los 15 años) y si esta nueva autora de la existencia lo es de la esperanza y de las ilusiones en las jóvenes bien constituidas y robustas, casi nunca disfrutan de ella las de este pueblo, especialmente las de la clase pobre para quienes es el présago de muchas enfermedades y achaques que acaso amargarán siempre sus días más queridos. Se perpetúan con facilidad y los ejemplos de esterilidad son rarísimos, lo cual ha producido un aumento de población sensible. Todos se ejercitan en el trabajo, siendo las industrias exclusivas la agrícola y la minera. Los labradores son económicos y perseverantes y llegan a alcanzar una longevidad que no les es gravosa, al paso que los mineros osados y entusiastas, consumiendo un caudal de fuerzas relativamente mayor en las rudas tareas de su oficio y alimentados de sustancias menos reparadoras, se inutilizan o mueren mucho antes.

Tales son pues los rasgos característicos de este pueblo dócil y sencillo que asido todavía a sus primitivas usanzas vive sin aspiraciones ningunas y contempla fríamente los adelantos de sus vecinos de Adra y Berja sin cuidarse del porvenir. Confiado en la bondad y riqueza de su suelo y adormecido en los goces de un clima templado y benigno, mejor ha preferido vegetar tranquilo a la sombra de sus antiguas tradiciones que lanzarse a la actividad del siglo y mejorar su condición social. Feliz y apacible estado si el hombre debiera conformarse a permanecer siempre en él, y pudiese desoír la voz íntima que le recuerda su grandeza y destino en el universo, despertándole de tan muelle aptitud y haciéndole pensar en su engrandecimiento que sólo podrá conseguir bajo los auspicios de la civilización. Por eso urge en Dalías penetrar a todos sus moradores de la importancia y ventajas de la instrucción primaria, punto de partida de la verdadera ilustración, para que secunden los esfuerzos de los profesores encargados de ella, cuya mayoría está a una altura de saber que les honra, y que este asunto tan vital y descuidado hasta el día reciba el impulso que todos

deben apetecer. Hay una época de la vida en la que el corazón humano consiente se impriman en él muy fácilmente las acciones virtuosas y los sentimientos más nobles, y ese período, el de la infancia, no debe descuidarse un momento y privarle de estas hermosas prendas que un día serán el más honroso blasón del país y la base de una instrucción sólida y provechosa. Así es como se suavizan los instintos, corrigen o cambian las costumbres y se ilustran los pueblos, llegando a alcanzar nombre y valimiento, y así es como los habitantes de esta villa, avanzando progresivamente en la carrera de su perfeccionamiento moral e intelectual, lograrán la consideración y prosperidad a que están llamados y deben aspirar. Aprovechen también las personas a quienes el saber u otras circunstancias les conceden la iniciativa de dirigir al pueblo las buenas inclinaciones de éste, y su natural sensatez para impregnarlo de la instrucción posible con el desinterés y buena fe con que deben hacerlo, y su laudable tarea les proporcionará muchas satisfacciones y el respeto y gratitud de todos los habitantes.».