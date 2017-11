Jaque mate al Belén Viviente

El municipio de Cuevas del Almanzora no contará este año con una de sus más arraigadas tradiciones en Navidad, el Belén Viviente. El alcalde, Antonio Fernández,haconfirmado a Diario de Almería que se cancela este acto, que llevaba cerca de dos décadas celebrándose, "porque no quiero que se vuelva a dañar la imagen del municipio como sucedió el año pasado por la agresión a una burra que no fue tal pero que provocó un gran revuelo mediático que nos pasó factura", ha lamentado el regidor cuevano.

La decisión llega tras la reunión que ha mantenido hace unos días con una representación de 29 asociaciones de animales en la que le solicitaron que en Navidad "no se pongan animales en el Belén viviente" tras los incidentes detectados el pasado año por las entidades proponentes.

"El pasado año las asociaciones consideraron que se produjo un desagradable episodio relacionado con una burra que podría haberse evitado", apunta el regidor que ha recibido 6.800 firmas para apoyar esta petición.

En dicha solicitud, las entidades firmantes exponen "motivos de bienestar animal" para apoyar su propuesta con el fin de evitar que los animales "puedan sufrir algún tipo de daño".

Para las asociaciones, entre las que se encuentran protectoras y veterinarios, celebran que Cuevas de Almanzora "avance en el sentido de que los animales vean reconocidos cada vez más sus derechos". "La sociedad cada día está más concienciada con los derechos de los animales, evitando situaciones en los que se les saca de su medio natural o del lugar en el que suelen vivir, en el caso de los domésticos, siendo cada vez más los ayuntamientos que legislan en ese sentido y orientan sus actuaciones en la defensa de los animales", han añadido.

Una postura que el alcalde cuevano respeta pero no comparte porque a su juicio "todos estos años los animales del Belén Viviente han estado en las mejores condiciones posibles, se limpiaba todos los días el entorno y estaban perfectamente alimentados" por lo que ha mostrado su malestar y señala que en dicha reunión les trasladó a los colectivos animalistas que "en Cuevas del Almanzora somos muy respetuosos con los animales, los protegemos y los cuidamos y el incidente del año pasado fue todo un malentendido porque el animal no fue golpeado si no que se asustó y comenzó a dar coces y se autolesionó con la valla, así lo atestigua y confirma un informe de un veterinario".

Por esta razón, el Ayuntamiento ha decidido que los niños no se verán afectados por esta polémica y se sustituirá el tradicional Belén Viviente por "un gran Belén de Playmobil gigante que hará las delicias de los pequeños", apunta el regidor a Diario de Almería.