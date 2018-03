La Junta saca a concurso la ordenación de 41 montes públicos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha sacado a concurso público por un importe de 3,1 millones de euros la revisión de 36 proyectos y planes técnicos de ordenación de 145 montes públicos, ubicados en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga. Con esta iniciativa, cofinanciada a través de fondos europeos Feader, se da cumplimiento a la Ley Forestal de Andalucía que establece que todo proyecto de ordenación debe supervisarse tras finalizar su Plan Especial.

En concreto, en la provincia de Cádiz se revisarán los planes de 43 montes públicos que ocupan una superficie de 24.644 hectáreas, en Almería de 41 (13.400 has.), en Jaén de 26 (44.100 has.), en Málaga de 18 (17.581 has.), en Huelva de 14 ( 31.949 has.) y en Córdoba de 3 (4.535 has.). En total se actúa en una superficie de más de 136.000 hectáreas.

Con la revisión de estos instrumentos de planificación se pretende mejorar y conservar los ecosistemas forestales, aumentar la capacidad productiva de sus recursos, regular el ciclo hidrológico, mejorar la oferta de uso público e incrementar la biodiversidad. No en vano, la catalogación y regulación de estos espacios se constituye como la mejor garantía para alcanzar la sostenibilidad de los recursos naturales, su multifuncionalidad, compatibilizar los distintos usos y aumentar los beneficios económicos y socioculturales que aportan a la sociedad.