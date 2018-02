Manifestación en el CEIP San Tesifón por la falta de personal en el comedor

Los padres y madres del CEIP San Tesifón de Berja se manifiestan hoy a las 9:00 horas a las puertas del centro como medida de protesta ante la falta de personal en la cocina del colegio que ha provocado que la dirección del mismo tenga que contratar a un cátering privado para servir uno de los dos platos con el consiguiente desembolso económico extra.

La concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Berja, María Luisa Cruz, ha contactado con el Jefe de Planificación de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para exigir que se solucione inmediatamente el grave problema que están padeciendo los casi 400 escolares que hacen uso del comedor.

Hay que recordar que desde hace unos meses el comedor se encuentra con sólo la mitad del personal necesario para su correcto funcionamiento, debido a la renuncia de un auxiliar de concina y la reciente jubilación de otro. La concejal María Luisa Cruz denuncia que "desde el centro y la AMPA se advirtió mediante el envío de varios informes de que esta situación se iba a producir, y, aun así, desde la Delegación no se han adoptado las medidas necesarias para solventar el problema, y no deja de dárseles largas a los padres cuando llaman a la Delegación, indicándoles que "en breve" se arreglará el problema, pero sin concretar ninguna fecha".

En la comunicación telefónica mantenida entre la edil y la Delegación, explica el Ayuntamiento en un comunicado de prensa que desde la administración autonómica se han comprometido a agilizar lo máximo posible la gestión ante el área de recursos humanos pero tal y como ha explicado a este periódico el alcalde, Antonio Torres, "ya llevan tiempo así. Dicen que se va a buscar una solución pero no ponen plazos. Hay que tener voluntad política y gestionar dos contratos para los cuatro meses que quedan de curso y ya para el siguiente que busquen otra solución si quieren".

Torres recuerda que el colegio San Tesifón es el único de la localidad que tiene cocina propia puesto que el resto de centros son atendidos con cátering.

En este sentido, el sindicato USTEAD ha denunciado que "de no darse una salida a un problema creado por la propia delegación, el centro educativo se quedará sin fondos para el propio funcionamiento del centro, lo que afectará no sólo al comedor escolar, si no a las necesidades propias que el profesorado y el alumnado del centro requieren hasta final de curso".

Este caso también ha sido denunciado por el Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de Almería, en el que señalan además muchos otros casos en toda la provincia, con una totalidad de once vacantes sin cubrir, haciendo que esos centros se encuentren bajo mínimos y ocasionando graves problemas en el funcionamiento de comedores, limpieza, atención educativa, etc.