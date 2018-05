Negociación abierta con los médicos del Hospital de Poniente que se niegan a hacer horas extras

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, José María Martín, ha reconocido esta mañana que se encuentra "abierta la negociación" con parte del personal médico quirúrgico del Hospital de Poniente, que desde que se inició el mes de mayo ha dejado de hacer horas extraordinarias, arguyendo (así lo hizo el sindicato CC.OO.) que muchas de las horas que realizan con el objetivo de reducir las listas de espera no son remuneradas o se les pagan por debajo de lo estipulado. Martín asegura que "cualquier incremento del gasto necesita un respaldo presupuestario y nuestro presupuesto de gestión es el que es", sin obviar que "nuestra pretensión es que todo el mundo esté lo más contento posible, satisfecho con su trabajo y que se sienta bien reconocido en su trabajo, pero los profesionales saben perfectamente que no es una cuestión baladí que el presupuesto no sea ilimitado". Su misión, entiende, es "impulsar la buena relación entre la gerencia y los profesionales, y me consta que el gerente y todo su equipo están en contacto permanente para solucionarlo".

El director gerente de la Agencia Sanitaria Poniente, José Antonio Hernández, reconoce que existe el problema, "debido fundamentalmente a una deficiencia de médicos que hay no solo aquí, sino en toda España en general", aunque tranquiliza a la ciudadanía al indicar que "no hay que alarmarse, no está afectando al funcionamiento normal del hospital, ni por supuesto de las Urgencias". Hernández explica que "es cierto que hay operaciones que se programan por la tarde y que no se están realizando, y eso puede repercutir un poco a las listas de espera de algunos quirófanos, porque no se está haciendo esa actividad extra encaminada precisamente a disminuir la demora". El máximo responsable del centro recuerda que el trabajo que han dejado de hacer algunos profesionales son "suplencias voluntarias" y que por mor de estas circunstancias actuales "priorizamos mucho más" en el orden de las intervenciones quirúrgicas.

El delegado y el gerente del centro hospitalario han presentado hoy un proyecto destinado a los menores hospitalizados, que se articula a través de una semana cultural y lúdica que arrancará el próximo 28 de mayo. Para ello cuentan con la ayuda de la Obra Social La Caixa, entidad que aporta mil euros para el desarrollo de actividades, y la Asociación de Personas con Discapacidad Murgi. Este proyecto se plantea desde un enfoque rehabilitador y con la intención de que las estancias hospitalarias de los menores sena lo menos traumáticas posibles.

En los próximos días se desarrollarán multitud de actividades en el centro hospitalario, como talleres, meriendas saludables, actuaciones musicales, teatro, baile o el espectáculo de un mago.