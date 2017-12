Normativa para acabar con el 'dedazo' a las subvenciones

Madrugador, intenso y cargado de debate con multitud de mociones de toda índole. Así podría definirse la sesión plenaria celebrada en la mañana de ayer en el Palacio Provincial de la Diputación de Almería. Comenzaba a las 8:30 con ocho puntos en el Orden del Día y siete mociones y volvía a evidenciar la gran distancia política que separa al equipo de Gobierno de Gabriel Amat (PP) y la oposición.

La prueba más palpable tuvo lugar con el debate para la aprobación de la Norma de Asistencia Económica con la que se pone fin a las reiteradas denuncias de la oposición sobre el "dedazo" de Amat a la hora de conceder las subvenciones nominativas de la institución. Tanto PSOE como IU votaron en contra de la misma. Algo que provocó la sorpresa del vicepresidente, Javier A. García, que apuntó ayer que se ha realizado siguiendo criterios técnicos y que supone un nuevo paso para la entrega de ayudas a entidades locales y colectivos de la provincia: "Pensábamos que PSOE e IU iban a apoyar esta norma que ha sido elaborada al 100% por los técnicos provinciales, donde no ha habido ninguna participación político. Los técnicos llevan reuniéndose desde el 17 de enero para elaborar esta norma y la propuesta que han hecho es la que hemos elevado a pleno. No es una norma politizada y no ha intervenido en ella ningún miembro del equipo de Gobierno. No estamos a favor de intervenir en los informes técnicos y ustedes sí", ha asegurado al tiempo que ha precisado que a partir de esta norma cada área hará su Plan de Subvenciones.

García ha destacado que esta norma da un paso más en la concertación y cooperación provincial, puesto que a la concertación en los Planes Provinciales se va también a sumar la de la concesión de subvenciones porque vamos a conocer las necesidades que existen en cada municipio. El también portavoz del equipo de Gobierno ha avanzado que durante todo el año 2018 se va a enriquecer esta norma que empezará a aplicarse en 2019.

El Pleno también tuvo su apartado de inversiones con el debate y aprobación del Plan Provincial de Equipamiento de Uso Cultural para los años 2017 - 2018 con una inversión inicial prevista que ronda el medio millón de euros. En total, son 27 actuaciones que se van a ejecutar durante dos anualidades.

Con cargo al Plan Provincial de Equipamiento de Espacios de Uso Cultural 2017, se van a realizar un total de 12 actuaciones que van a contar con una inversión total de 230.900 euros. La Diputación va a asumir 189.965 euros y los ayuntamientos aportarán 40.935 euros.

Por otro lado, en el año 2018 este Plan recoge un total de 15 actuaciones que van a suponer una inversión de 225.000 euros que se va a asumir mayoritariamente por la Diputación (189.750 euros) y por los ayuntamientos (35.250 euros).

Asimismo, el Plan recoge un listado con 22 actuaciones por si hubiera un aumento de consignación presupuestaria o existiese alguna renuncia por parte de los 27 municipios beneficiarios.

En lo que concierne a las mociones, el equipo de gobierno votó en contra de la iniciativa conjunta que han presentado IU y C's en la que pedían la realización de estudios hidrogeológicos de los acuíferos del Alto Aguas para conocer realmente el estado de las masas de aguas subterráneas y los recursos hídricos. García, ha detallado que en agosto se inició el proceso de contratación del informe que están aquí pidiendo: "Es algo absurdo votar a favor de algo que ya estamos haciendo".