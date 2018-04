El PP pedirá en el Parlamento una Escuela de Hostelería y Turismo

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha anunciado que su partido va a registrar en la Cámara Andaluza una iniciativa pidiendo al Gobierno de Susana Díaz que dote a Mojácar de una Escuela de Hostelería y Turismo, ya que según explica es incomprensible que un municipio como Mojácar, referente turístico a nivel provincial y nacional, y catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, que además cuenta con una ocupación hotelera del 100% en verano, no tenga una Escuela para formar a los jóvenes de la localidad que deseen trabajar en este sector.

Crespo señala que el volumen hotelero en el municipio alcanza las 10.000 plazas de hotel repartidas en siete hoteles de alta escala hotelera, más cinco hoteles de tres estrellas, a lo que hay que añadir una gran cantidad de hoteles familiares con encanto, fruto de la tradición e historia ligada al turismo de Mojácar en las últimas décadas.

Estamos ante un municipio cuyo sector principal de producción está ligado al Turismo. La calidad, la excelencia y el buen trato son sus señas de identidad. Y para ello se necesita de "los mejor preparados en este ámbito", a la vez que "aquí tenemos un escenario perfecto para la formación de los mismos". Por ello, Carmen Crespo señala que "desde el PP no entendemos que Mojácar no cuente con una Escuela de Hostelería y Turismo propia, más aún cuando cuenta con todas las razones para ello, y porque la necesita y no habría un mejor lugar para situarla".

La portavoz del PP-A en el Parlamento pide a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "no de la espalda" a los jóvenes que desean formarse en este ámbito y espera que el resto de formaciones políticas apoyen que Mojácar cuente con una Escuela de Hostelería y Turismo propia, donde se pueda llevar a cabo una formación superior en dirección de cocina, dirección de servicios de restauración, gestión de alojamientos turísticos, guía, información y asistencias turísticas, así como una formación media de cocina y gastronomía, o en servicios de restauración.

Por su parte, la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, afirma que actualmente lo único que se está impartiendo es un ciclo medio en Cocina y Gastronomía, que ni siquiera lo tiene Mojácar pese a que se realiza aquí, pues es dependiente del IES Alyanub de Vera.

Para Cano "esto no es suficiente", y señala que "lo que aquí hace falta es una Escuela de Hostelería y Turismo donde los jóvenes puedan formarse en los ámbitos que anteriormente hemos hablado, propia del municipio de Mojácar, al igual que tienen otros municipios de relevancia turística en España, y el nuestro no tiene por qué ser menos".

Por todo ello, los parlamentarios del PP van a pedir a la Junta que responda a su compromiso con los jóvenes andaluces, que no les de mas la espalda y atienda sus demandas. Y que lo haga dotando a Mojácar de una Escuela de Hostelería y Turismo propia, con los ciclos formativos superiores y medios que necesita y se merece.