El PP denuncia la 'nula planificación' del servicio de Policía Local que deja a Vícar con más de 1.000 horas sin agentes en la calle

El vicesecretario de Organización del PP de Almería, Ángel Escobar, la parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa y el portavoz del PP de Vícar, Alberto Martín, se han reunido esta mañana con representantes de CSIF quienes les han trasladado su preocupación por la situación de “precariedad y abandono” en la que se encuentra la Policía Local de Vícar por parte del equipo de gobierno municipal que dirige Antonio Bonilla.

Según han expuesto los representantes sindicales “falta personal, no se pueden cubrir los cuadrantes, tampoco se cumple con la ratio que exige la normativa, y se necesitan más medios materiales”, una situación que repercute directamente en los 23 agentes que hay en la localidad, así como en los 25.000 habitantes de Vícar.

Además, tras haberle solicitado al alcalde que tomara cartas en el asunto, éste señaló ante los representantes de CSIF que “el servicio de la Policía Local no es prioritario”.

Para el vicesecretario de Organización del PP, Ángel Escobar, es inconcebible que el servicio que presta la Policía Local no sea prioritario, más aún cuando su labor es velar por la seguridad de todos los vicarios.

Escobar denuncia la “nula planificación” del servicio de Policía Local que ha dejado a la ciudad con “más de 1.000 horas sin agentes en la calle”, lo que viene a demostrar que para el consistorio tampoco es una prioridad la seguridad de los vicarios.

Para Ángel Escobar es necesario que desde la Policía Local se de cobertura a las necesidades del municipio, pero para ello tienen que contar con más medios materiales, otra de las demandas de los agentes.

Según han trasladado al PP, las motos que se utilizan están desfasadas, los vehículos no tienen emisora, no se reponen los chalecos antibalas, las defensas extensibles no existen, y tampoco hay cursos de formación ni prácticas de tiro, por lo que si quieren acceder a esto lo tienen que hacerlo pagándolo personalmente.

Ángel Escobar espera que el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, recapacite y que empiece por “considerar prioritario” un servicio que lo es, para seguidamente dotar a los agentes de los medios necesarios para poder desempeñar su trabajo, por el bien de estos trabajadores y también por los vecinos de Vícar.