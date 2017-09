El PSOE se opone a destinar 400.000 euros de los pueblos para la Base de la Legión de Viator

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial se opondrá en el pleno de hoy a la modificación presupuestaria que permitirá donar 400.000 euros de las arcas provinciales al Ministerio de Defensa para que este organismo superior lleve a cabo una serie de actuaciones en la Base de la Legión Álvarez de Sotomayor de Viator.

La partida presupuestaria se plasma en un convenio de colaboración suscrito la semana pasada entre el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal. La Base de Viator es, en opinión del portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, "altamente necesaria e importante tanto para la defensa del Estado como para la economía provincial". Sin embargo, ha matizado, el convenio suscrito "no es apropiado" al entender que la inversión prevista la ha de realizar el propio Ministerio, el Gobierno del PP, y no los pueblos de la provincia. De hecho, ha añadido, el acuerdo suscrito se dirige a la promoción de la cultura de defensa cuando, en realidad, "se enmascaran" otras actuaciones. "Nos parece fabuloso favorecer la cultura de defensa, pero eso no pasa por asfaltar las calles de la Base", ha diferenciado Lorenzo.

Lo que subyace en este asunto es, para el portavoz socialista, que nuevamente Gabriel Amat "trata de suplir las vergüenzas que tiene el Gobierno de España en esta provincia". "Ya nos pasó antes, con el enlace de la A7", una obra, ha dicho Lorenzo, "necesaria" pero que "no tenemos que pagar los municipios, sino el Gobierno de Rajoy". "El dinero de los municipios, de la Diputación, no puede estar aplicado a partidas o espacios que no son competencia de la administración provincial", ha defendido.

En cuanto a la reciente visita de la ministra de Defensa, ésta se entendía inicialmente como anunciadora de algo bueno para la provincia. "Creíamos que venía a traer algo pero no, vino a llevarse el dinero de los pueblos", ha lamentado Juan Antonio Lorenzo. "Si un ministro viene y visita la Diputación Provincial lo lógico sería que viniera a solucionar problemas, no a pedir dinero al presidente y a los almerienses para solucionar los suyos" lo que le lleva a temer, a partir de ahora, que "haya que echarse las manos a los bolsillos cada vez que un ministro pise los escalones del palacio provincial".