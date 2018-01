La Policía Local estrenará sede y habrá un museo para honrar a la uva

El ayuntamiento de Berja contará el año que viene con algo más de 12 millones de euros (12,07 concretamente) para gestionar el municipio tras aprobar hace unos días en pleno el presupuesto para este recién estrenado 2018. Desde el equipo de Gobierno de Antonio Torres (PP), su objetivo es "mantener y consolidar el saneamiento de las cuentas municipales -no gastando ni un euro más de lo que se ingresa-, congelar la presión fiscal de los virgitanos -cumpliendo el compromiso del Partido Popular de no subir ninguna tasa, impuesto o precio público en los cuatro años de la legislatura- y continuar creciendo en prestación de servicios a los ciudadanos, así como en inversión municipal, ya que la congelación fiscal no está reñida con un aumento en la recaudación, dado que cada año son más los vecinos que apuestan por los servicios públicos que ofrecemos desde el Ayuntamiento".

La principal característica es el incremento de las partidas destinadas a servicios públicos e inversión municipal. En este sentido cabe destacar que aumentan el gasto social, el gasto en educación, el de cultura y el de obras de mantenimiento y mejora del municipio.

El capítulo 1, correspondiente a gastos de personal, aumenta un 1,42%, lo que se traduce en una subida salarial para todos los empleados municipales del 1%

En el capítulo segundo aumentan las partidas destinadas a reparación y mantenimiento de vías, mantenimiento de jardines, obras del cementerio, mantenimiento de colegios o suministros de vestuario para la policía y la Banda de Música, mientras merman las destinadas a transporte urbano y seguros.

La inversión en cultura aumenta considerablemente para cubrir las demandas de las Escuelas de Música y Teatro. También aumentan en este presupuesto los recursos destinados a Servicios Sociales y Ayuda a Domicilio, al igual que lo hace ligeramente la partida de festejos y la de cooperación concolectivos culturales y asociaciones deportivas.

La partida de adquisición de edificios se mantiene con 160.000 euros, pretendiéndose con ella culminar el pago del local de la vivienda anexa al Ayuntamiento para dotar a la Policía Local de unas nuevas instalaciones, y la adquisición del Molino del Chorreón, que será el futuro museo de la uva.

En la partida de "Planes Provinciales" destaca un aumento que supone un total de 140.000 euros de inversión, que sumados a los 270.000 euros de 2017 hace un total de 410.000 euros presupuestados para 2018. Dicha cantidad se contempla para continuar invirtiendo en la segunda fase de la remodelación del Molino del Perrillo, que consistirá en la construcción de la nueva biblioteca municipal, al igual que en el proyecto para la tercera fase que supondrá la terminación de obra.

En cuanto a la deuda del consistorio y continuando con la tónica de los últimos años, el Concejal de Hacienda, Jesús Ruiz, prevé que el próximo año su peso "descenderá de manera importante, como consecuencia de la amortización llevada a cabo en 2017, por lo que a finales del próximo ejercicio la deuda será de 4.800.000 euros. Ello permitirá poder destinar muchos más recursos a políticas reales e inversiones, dada la sensible merma que experimentarán los intereses de la deuda".

Finalmente, el edil de Hacienda ha destacado que "el presupuesto está hecho con previsiones realistas que respetan la regla de gasto, no incrementando el gasto sin control. El ahorro neto presupuestario es de 885.612,19 euros, existiendo un superávit de 369.205. En definitiva, se trata de un presupuesto con multitud de proyectos, servicios y políticas que sólo persiguen mejorar la calidad de vida de los virgitanos".