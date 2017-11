Procesan al empresario del caso 'Rambla de Albox' por amenazas al portavoz del PP

El Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa ha propuesto enjuiciar a uno de los empresarios procesados junto al exalcalde socialista de Albox José García en el marco del caso 'Rambla de Albox' como presunto autor de un delito de amenazas al portavoz del grupo municipal del PP, Juan Pedro Pérez Quiles.

El auto de incoación de procedimiento abreviado, de 3 de noviembre y consultado por Europa Press, indica que de la investigación se desprenden indicios racionales suficientes contra F.S.G. y da traslado a las partes para que formulen, si procede, escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

La jueza Consuelo María Martínez recoge que el 20 de marzo de 2017, sobre las 00,00 horas, Pérez Quiles regresaba a su domicilio familiar cuando fue presuntamente abordado por el encausado "de forma alterada".

En concreto, señala que, al aparcar su vehículo, el portavoz 'popular' vio como F.S.G. bajaba de una furgoneta blanca y se acercaba a él, por lo que optó por cerrar la puerta de su turismo aunque el acusado "se lo impidió".

Fue en ese momento cuando le habría espetado: "no cierres, no te vayas, que tengo que decirte cuatro cosas. Eres un hijo de puta, eres un cabrón, me has arruinado la vida, me has arruinado la vida, me has arruinado la empresa".

La juez, que en marzo ordenó como medida cautelar que el encausado no pudiera aproximarse a Pérez Quiles y a su familia a menos de 200 metros, estima que los hechos que se desprenden de la declaración del denunciante, la grabación de las amenazas y las testificales practicadas, podrían ser constitutivos de un delito de amenazas previsto en el artículo 169 del Código Penal.