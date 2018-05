Rebajas de impuestos para reactivar la construcción de casas

El Ayuntamiento de Cantoria, gobernado en mayoría absoluta por el PSOE, ha aprobado en una sesión plenaria de urgencia la rebaja del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en hasta un 50% de la tasa para los casos de utilidad pública o de un 40% para las viviendas habituales promovidas para menores de 40 años. La premura del pleno fue apoyada únicamente con los votos a favor del grupo municipal socialista, mientras el PP votó en contra aunque sus tres únicos votos no pudieron frenar la sesión.

"Cantoria no puede afrontar objetivos como atender a la gente que trabaja en industrias de nuestro alrededor si no podemos contar con servicios públicos a la altura de esas circunstancias, y mucho menos si no somos capaces de disponer de un parque de viviendas suficiente que asuma tanto la demanda interna, que existe, como la que pueda proporcionarnos el peso específico de Cantoria en el tejido industrial de la comarca. Durante el primer año de legislatura nos dedicamos a remendar los destrozos de épocas anteriores, y en este último tramo hemos puesto en marcha obras suficientes para empezar a actualizar la fisionomía del pueblo. Ahora tocaba generar las condiciones necesarias para convencer a todos de que Cantoria es un lugar excepcional para vivir y en el que una familia puede tener una calidad de vida que no es tan fácil encontrar en otros lugares", afirma la alcaldesa, Puri Sánchez.

Así, y tras el periodo de exposición pública pertinente, las rebajas en el ICIO o impuesto que grava cualquier obra en un municipio, Cantoria rebajará un 25% para las construcciones que estén calificadas como viviendas de protección oficial; un 40% para las que se destinen a vivienda habitual para los menores de 40 años; un 50% para las que sean declaradas de especial interés o utilidad pública por concurrir circunstancias sociales; un 50% para las declaradas de especial interés o utilidad municipal cuyo destino sea la rehabilitación del Patrimonio Histórico Artístico o Cultural de Cantoria y un 45 % para construcciones o actuaciones que fomenten el empleo en el municipio. De otro lado, el tipo de gravamen sigue situándose en el 4% para obras que no requieran proyecto y un 24% para las obras que lo requieran.

En la misma sesión plenaria ha sido aprobado definitivamente el plan especial de zonas degradadas, renovación de urbanización, reforma y actuaciones de interés en el término municipal, que junto con las rebajas en el ICIO ponen a Cantoria en la línea de salida para una construcción sostenible, reglada y bonificada por el propio ayuntamiento que trata así ya no sólo de dotar de nuevos servicios al municipio, sino incentivar la construcción de vivienda para jóvenes que evite la fuga de éstos hacia otras localidades cercanas.