Reiteran la "confidencialidad" de los informes de Palomares

La Abogacía del Estado ha reiterado el carácter confidencial de la documentación solicitada ante la Audiencia Nacional (AN) por Ecologistas en Acción con respecto a los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), para justificar que no se aporten como prueba al procedimiento contencioso-administrativo que persigue obligar al Gobierno a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona y fijar un plazo para el mismo.

En su escrito de alegaciones, consultado por Europa Press, la Abogacía del Estado pide a la sala que desestime el recurso de reposición del colectivo conservacionista contra el auto que denegaba requerir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

Con respecto al primero de ellos, argumenta que se trata de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no puede realizar la aportación del mismo".

En esta misma línea, señala que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio.

"Consideramos --añade-- que en principio debe mantenerse dicho carácter confidencial, más cerrado al considerar que el Departamento de Energía de USA entrega los documentos así, lo que obliga al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".

Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el 22 de julio de 2015 señala que el "tema de los criterios radiológicos" ya ha sido aportado a la sala "en la parte no afectada por la Ley de Secretos Oficiales" y da cumplimiento al oficio de la AN que requería el informe de la Dirección Técnica evaluando los niveles de inyervención. "No se han vulnerado derechos fundamentales de ningún tipo", concluye.