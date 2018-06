Remedios naturales para hacer frente a las temidas alergias

Estamos en los peores momentos del año para los alérgicos. Una comunidad que cada vez es más grande, ya que estudios recientes cifran en un 2% el aumento anual de niños con alergias. Los tratamientos institucionalizados, a base de químicos y vacunas, no siempre dan el resultado esperado. Por ello, la Alergología Naturalista es cada vez más demandada, aunque son pocos los profesionales expertos en la materia.

El pasado viernes, el Convento de la Victoria de Vera acogió una conferencia sobre nuevos tratamientos para alergias, impartida por el pediatra y alergólogo Francisco Pedro García López. Se trata de uno de los expertos más prestigiosos del país, que trabaja en el Levante almeriense en el Centro Médico Vitaluna de Pulpí.

Durante su exposición, el doctor explicó las nuevas técnicas que lleva a cabo para luchar contra las alergias y fortalecer el sistema inmunológico. Entre ellas, cabe destacar la importancia y efectividad del uso del ozono (de diferentes formas y para múltiples enfermedades) y las autovacunas elaboradas a partir de sangre u orina del propio paciente.

Tanto la autohemoterapia menor como la orinoterapia son tratamientos que se han demostrado de gran utilidad contra diversidad de alergias. Consisten, grosso modo, en extraer al paciente sangre u orina, respectivamente, que se procesan y se inyectan como vacunas.

Con la orinoterapia, al tratarse de productos naturales del propio paciente, no existe riesgo de rechazo, no tiene contraindicaciones, ni riesgo de reacciones adversas. Igualmente, la autovacuna de sangre, también se elabora con una muestra del paciente tratada con ozono. Resuelve o bien mejora considerablemente problemas crónicos que no responden bien a las terapias convencionales, como asma, rinitis, catarros frecuentes, bronquitis, otitis, cistitis, alergias graves, psoriasis e incluso la fibromialgia.

El experto explica que "los antígenos y los anticuerpos perjudiciales que se encuentran presentes en el plasma sanguíneo (y en la orina), por circunstancias desconocidas nuestro organismo no ha sido capaz de reconocerlos en forma adecuada". No obstante "sí que los reconoce cuando las muestras son procesadas, transformándolos en antígenos que al reintroducirlos en el organismo por otra vía diferente, hacen que el paciente pueda crear sus propios mecanismos de defensa, los anticuerpos específicos, para combatir la enfermedad".

Otro de los tratamientos 'estrella' de la Alergología Naturalista es el ozono. Por ejemplo, es muy eficaz contra el asma. Está demostrado que "supone una disminución de entre un 30-60% el consumo de medicamentos antiasmáticos". El experto reconoce que "de todos mis pacientes, solo uno necesita usar Ventolín".

A pesar de ser una técnica muy desarrollada ya en países como Cuba, Canadá o Estados Unidas, en España aún hay pocos médicos que lo utilicen, apenas 200. El Dr. Francisco Pedro García es uno de los mayores expertos, como demuestra el que sea miembro del Comité Científico Internacional de Ozonoterapia.

En la conferencia, el doctor García estuvo acompañado del alcalde de Vera, Félix López. El regidor quiso agradecer al doctor su presencia para "tratar un tema que tanto interesa a todo el mundo, como es el de las alergias, y especialmente a los padres y madres de niños que sufren estas enfermedades".