Rifirrafe en el Consistorio por la negociación del convenio colectivo

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Serón ha criticado al portavoz del PP, José Ángel Iglesias, después de que éste no haya dudado en usar "falsedades" para intentar empañar los actos convocados por el Ayuntamiento con motivo del Día internacional de las Mujeres. "Resulta llamativo que la derecha más rancia del país no esté apoyando el paro convocado a nivel mundial por los colectivos de mujeres y, sin embargo, no tenga reparos en utilizarlas para hacer una política mezquina, basada en la confusión y en las mentiras interesadas", han señalado .

Los concejales socialistas han recordado que el Ayuntamiento de Serón se encuentra inmerso en la negociación del convenio colectivo que están realizando el equipo de Gobierno y representantes sindicales. "En ediciones anteriores, este convenio ya ha procurado al colectivo notables mejoras laborales, que ahora se verán incrementadas", han asegurado. En este punto, han recalcado que "todos los trabajadores, todos y todas, están incluidos en este convenio en lo que se refiere a prestaciones sociales, prestaciones salariales y reconocimiento de la antigüedad en el puesto".

Desde el PSOE han apuntado que el Ayuntamiento gestiona tres centros de servicios sociales y educativos mediante un convenio con la Junta, por lo que dicha gestión "se ampara en las llamadas competencias impropias de la administración local, que están supeditadas directamente al cumplimiento de los preceptos de la intervención local, que incluyen la prohibición de destinar fondos propios".